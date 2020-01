Seriosität, aber auch Einsamkeit kann die Farbe Schwarz signalisieren. Rot wirkt manchmal aggressiv, aber auch verführerisch und mutig. Gold steht einerseits für Prunk und Eitelkeit, andererseits für Wärme. Kann psychologische Farbenlehre etwas über das Selbstbild der Deutschen aussagen? Und würde das Schwarz weniger schwer wiegen, wenn es, wie ursprünglich, den letzten Platz der drei Farben auf der Nationalflagge einnähme?

Fragen wie diese zu stellen und sich damit künstlerisch auseinander zu setzen, dazu lädt der Kunstverein Ebersberg im Rahmen seiner Jahresausstellung 2020 ein. Denn: "Schwarz und Rot und Gold" lautet das diesjährige Thema. "Das ist doppelt interpretierbar", sagt Maja Ott vom Vorstand des Kunstvereins. Die Vorgabe nämlich kann sowohl inhaltlich - politisch, sozial oder philosophisch - als auch formal aufgefasst werden.

Erst zum zweiten Mal in der Geschichte der Ebersberger Jahresausstellungen gibt es heuer ein übergeordnetes Thema. Damit hofft der Kunstverein an den großen Erfolg von 2019 anzuknüpfen, als man unter dem Motto "Arkadien" ein ganzes Festival rund um die Bilderschau initiieren konnte. Eine tolle Ausstellung, ein tolles Rahmenprogramm sei das gewesen, sagt auch Maja Otts Ehepartner, der Moosacher Künstler Hubert Maier: "Aber natürlich ist nicht jedes Jahr so ein Knaller möglich."

Mit dem neuen Thema sollten möglichst viele Künstlerinnen und Künstler angesprochen werden. War "Arkadien" in erster Linie eine inhaltliche Vorgabe, wollte man diesmal mit "Schwarz und Rot und Gold"auch eine formale Leitlinie etablieren. "Bei einer thematischen Vorgabe werden zwar viele verschiedene Aspekte künstlerisch abgebildet", so Maier, diesmal sollte jedoch durch die Farbvorgabe ein größerer Zusammenhang in der gesamten Werkschau hergestellt werden. "Damit wollen wir noch mehr ein Ganzes daraus machen", sagt Hubert Maier.

Maja Ott war es gewesen, die im Brainstorming für einen Oberbegriff erwähnte, dass in einer der großen Kunstausstellungen in München die Farbe "Rot" behandelt worden war. Hubert Maier hatte diesen Gedanken weiter gesponnen und war schließlich auf das Thema gekommen. "In der Kombination schwarz-rot-gold nimmt man nicht die einzelnen Farben wahr", sagt er. "Man sieht sofort die Flagge." Er sei gespannt, in welche Richtung die teilnehmenden Künstler arbeiten werden. Außerdem, so Maier, ziehe er eine Leihgabe des Aktionskünstlers und Bildhauers Otto Dressler in Erwägung. Der 2006 verstorbene Künstler, ebenfalls aus Moosach, hatte sich intensiv mit den Farben der Nationalflagge und deren Wirkung beschäftigt.

Natürlich ist auch eine rein formale Beschäftigung mit den Farben Schwarz oder Rot oder Gold denkbar. Dies könne sich dann beispielsweise auch in der Konzeption der Ausstellung widerspiegeln, so Maja Ott. "Man könnte zum Beispiel einen Raum nur schwarz gestalten, den anderen nur golden und dann einen in Rot", sagt sie. Doch dazu müssten die Farben alle gleichermaßen oft bearbeitet werden. Ott schätzt, dass Schwarz wohl die beliebteste Farbe sein wird: "Schwarz hat man meistens schon im Repertoire." Auch wenn der politische Aspekt nur eine Möglichkeit der Auseinandersetzung darstellt, sagt Maja Ott: "Gerade heute, wo wir einen Rechtsruck in der Gesellschaft erleben, ist es wichtig, dass auch von künstlerischer Seite Position bezogen wird." Gab es im bergangenen Jahr bei "Arkadien" 250 Einreichungen, rechnet Ott für die kommende Ausstellung mit etwas weniger: "Das Thema ist sehr speziell, man muss extra dafür arbeiten." Anfang dieser Woche zählte man bei einer ersten Sichtung etwa 130 Einreichungen.

Die Reaktionen auf die Themensetzung sei bisher ganz unterschiedlich ausgefallen, sagt Ott. Eine Künstlerin etwa habe gesagt, dass sie so gar nichts mit dem Motto anfangen könne; andere wiederum hätten sehr positiv reagiert. Ein Künstler habe sich zum Beispiel in Form eines Kaleidoskops mit den deutschen Nationalfarben beschäftigt. Ob sein werk es aber auch wirklich in die Jahresausstellung schafft, das wird die Jury entscheiden, die am Samstag, 11. Januar, tagt. Die Jahresausstellung findet dann vom 14. Februar bis zum 8. März in der Galerie des Ebersberger Kunstvereins statt. In diesem Rahmen wird auch der Kunstpreis des Landkreises im Höhe von 2000 Euro vergeben. Weitere Infos gibt es unter www.kunstvereinebersberg.de.