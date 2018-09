13. September 2018, 22:21 Uhr Die Genossen machen mobil SPD spendiert Bus zur Messe

Mit der Testfahrt soll der Bedarf in Poing eruiert werden

Das ist mal was anderes: Weil sich in Poing mit dem lange gewünschten Expressbus zur Messe nichts tut, spendiert ihn die SPD nun aus eigener Kasse. Allerdings sollten sich Pendler nicht zu früh freuen: Es handelt sich um genau eine Fahrt, die am Montag, 24. September, morgens angeboten wird.

Seit Jahren würden die Pendler "aufs Abstellgleis geschoben", beklagt die Poinger SPD in einer Pressemitteilung: "Poing als größte Wachstumsgemeinde im Münchner Osten, hat eine öffentliche Verkehrsanbindung nach München wie vor 40 Jahren." Schon lange gibt es den Wunsch nach einem Expressbus von Poing über Kirchheim und Feldkirchen zum U-Bahn-Halt Messestadt Ost. Der MVV zeigt sich aber abgeneigt: Es handle sich um eine Parallelverbindung zur S-Bahn, die finanziell und organisatorisch nicht gewünscht sei. Wie groß der Bedarf wäre, das will die SPD nun mit ihrer Aktion testen. Gleichzeitig mit der S-Bahn Abfahrt um 7.20 Uhr stellt sie am 24. September am Ausgang Poing Nord einen Bus kostenlos zur Verfügung, der die Fahrgäste zur Station Messe Ost bringen wird. Sollte diese Aktion gut ankommen, will die SPD versuchen, gemeinsam mit der Gemeinde Poing und anderen Gemeinden die Verbindung fest zu etablieren.