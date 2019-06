6. Juni 2019, 21:52 Uhr Die "Evergrins" in Ebersberg Rein in den Petticoat!

"Mei, das ist ja so schön, wie es früher war". Diesen Satz hören die sieben Mitglieder der Band Die Evergrins auf ihren Konzerten immer wieder. Woran das liegt? Im Jahr 2016 haben sich die erfahrenen Musiker und Sängerinnen aus der Region zusammengefunden, um gemeinsam ihre Leidenschaft mit anderen zu teilen: Sie alle sind begeistert von den deutschen Schlagern, Oldies und Evergreens der 50er und 60er Jahre. Am Samstag, 8. Juni, spielen die Evergrins nun zum ersten Mal in Ebersberg. Von 20 Uhr an darf in der Sieghartsburg das Tanzbein geschwungen werden, das Motto lautet: "Musik liegt in der Luft!" Man darf sich freuen auf Hits von Conny Francis, Ted Herold, Peter Kraus, Caterina Valente, Wanda Jackson, Peter Alexander, Vico Torriani, Freddy Quinn, Cliff Richard und vieler anderer. Ein buntes Schlager Potpourri garantiert jedenfalls einen entspannten Tanz- oder Mitsingabend und schafft für ein paar Stunden Urlaub vom Alltag. Petticoat und Tupfenkleid sind gerne gesehen.