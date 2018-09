10. September 2018, 22:29 Uhr Die echte Polizei warnt Falsche Polizisten machen Beute

Betrüger haben sich erneut am Telefon als Polizisten ausgegeben - und damit auch teilweise Erfolg gehabt. Während viele der Angerufenen den Betrug erkannten und auflegten, konnten die Täter in mehreren Fällen dennoch Geld und Wertsachen in insgesamt sechsstelliger Höhe erbeuten, wie die Polizei mitteilt. Die Taten ereigneten sich nicht nur in Ebersberg, sondern auch in anderen oberbayerischen Landkreisen. Insgesamt wurden der Polizei in den Zuständigkeitsbereichen der Kriminalpolizeiinspektionen Erding und Fürstenfeldbruck mindestens 50 Anrufe falscher Polizisten mitgeteilt. Die Masche ist inzwischen bekannt: Die Betrüger behaupten, dass Einbrecher festgenommen wurden und sich der Name des Angerufenen auf einer bei den Tätern aufgefundenen Liste befinde. Im weiteren Gespräch versuchen die Täter, Informationen über Bargeld und Wertsachen der Angerufenen zu erhalten. Die Polizei rät deshalb dazu, solche Gespräche sofort zu beenden und keinesfalls Informationen herauszugeben. Im Zweifelsfall sollte die Polizei kontaktiert werden, in eiligen Fällen auch unter der Notrufnummer 110.