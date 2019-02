25. Februar 2019, 22:07 Uhr Dialog der Religionen Verschiedene Blicke auf die Trinität

Um die Dreifaltigkeit im Christentum und Islam geht es beim Dialog der Religionen, zu dem Johannes Franken, Bildungsbeauftragter der Pfarrei Baldham Vaterstetten, und das Kreisbildungswerk an diesem Donnerstag, 28. Februar, einladen. Seit vielen Jahren liegt Franken der Dialog zwischen den Religionen am Herzen. Er geht dabei auch strittigen Themen nicht aus dem Weg. An diesem Abend begegnen sich die muslimische Religionspädagogin und Vize-Direktorin des Islamischen Forums Penzberg und der katholische Priester Fidelis Den und diskutieren die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Trinität.

Fidelis Den, Weltpriester aus Indonesien, mit mehr als 200 Millionen Muslimen weltweit das Land mit dem höchsten muslimischen Bevölkerungsanteil, studiert seit einigen Jahren an der Theologischen Hochschule für Philosophie der Jesuiten in München und beendete vor wenigen Monaten seine Promotion über das Thema Dreifaltigkeit. Aber auch für Gönül Yerli ist die Thematik nichts Außergewöhnliches, denn sie studiert zurzeit katholische Theologie. Für Johannes Franken stehen der Gedankenaustausch und der Respekt vor der Meinung des anderen im Vordergrund. Franken: "Der Dialog über sehr schwierige und unterschiedliche Glaubenssätze soll zum Verständnis beider beitragen und sollte nicht in Konfrontation enden oder dort stecken bleiben." Die Veranstaltung im Pfarrsaal Maria Königin, Karl-Böhm-Str. 1, beginnt um 20 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro.