26. März 2019, 22:16 Uhr Deutschstunde am Gymnasium Die Welt der Sprache

Mit einer etwas anderen "Deutschstunde" ist der Schauspieler Thomas Peters am Donnerstag, 28. März, am Gymnasium Vaterstetten zu Gast: Auf humorvolle Art und Weise nimmt er sich darin der "unglaublich coolen Welt der Sprache" an, unternimmt mit seinem Publikum eine kurzweilige Reise durch die Geschichte des geschriebenen und gesprochenen Wortes. Von ihren Anfängen in der Höhle von Lascaux über Goethes "Faust" bis hin zu deutschem Rap und zur Jugendsprache Vong - á la "Serwus i bims". Ganz nebenbei will Peters auch einige wichtige Fragen klären: Wo soll das noch enden? Ist unsere Sprache in Gefahr? Oder wird der ganze zusammenhängende Satz vielleicht überbewertet? Der spannende Abend, der sich an Schüler der Mittel- und Oberstufe sowie an Erwachsene richtet, findet statt um 19.30 Uhr in der Bibliothek des Humboldt-Gymnasiums. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro.