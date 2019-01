15. Januar 2019, 22:05 Uhr Deutschland sucht den Superstar Toby gibt Gummi

Der singende Politiker Thalhammer begleitet seine Vaterstettener Freundin bei einem bizarren TV-Auftritt

Von Stefan Galler, Neubiberg/Vaterstetten

Bislang hatte der frühere Landtagsabgeordnete Tobias Thalhammer seine Vorliebe für Gummi allenfalls bei den regelmäßig von ihm veranstalteten Entenrennen der FDP in Neubiberg öffentlich gemacht. Dass er offenbar auch einen Hang zu Klamotten aus Lack und Latex hat, ist jetzt einem breiten Fernsehpublikum bekannt.

Seine Freundin Ricci Tauscher, 27, aus Vaterstetten, mit der er laut eigener Aussage seit zwei Jahren zusammen ist, trat in der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) auf - und zwar in einem blauen Ganzkörper-Latexkostüm mit Reißverschluss im Schritt. Begleiter Thalhammer, 39, wurde als "polnischer Schlagerstar" vorgestellt - eine etwas gewagte Verkürzung, ist er doch Neubiberger, auch wenn er als "Toby z Monachium" mit Songs wie "Knubbelschnubbel" in Polen seit Jahren große Erfolge feiert.

Ricci Tauscher bei ihrem Auftritt. (Foto: MG RTL D/Stefan Gregorowius)

Doch bei DSDS stand seine Partnerin im Fokus, während Thalhammer vor Riccis Auftritt ihren Gummianzug polierte - was die Kandidatin mit den Worten kommentierte: "Manch einer putzt sein Auto, Toby putzt mich." Und Thalhammer, der seit April 2018 der CSU angehört, fügte mit breitem Grinsen hinzu: "Ich find's sexy, und umso spannender ist es natürlich, wenn sie es auch in der Öffentlichkeit trägt." Weniger sexy fand Thalhammer zuletzt die FDP, für die er von 2008 bis 2013 im Landtag saß. Vor der Wahl 2018 verließ er die Partei, als er bei der Listenaufstellung nur auf Platz 16 der oberbayerischen Kandidaten landete. Mittlerweile ist er Teil der CSU-Kreistagsfraktion. Das ist insofern nicht ohne Pikanterie, da vor gut zehn Jahren Fotos der damaligen Fürther CSU-Landrätin Gabriele Pauli einen parteiinternen Skandal nach sich zogen: Auf diesen trug sie ein gewagtes Outfit kombiniert mit Handschuhen aus Latex.

Tobias Thalhammer beim Entenrennen in Neubiberg. (Foto: Stephan Rumpf)

Der Auftritt von Tobys Freundin vor den DSDS-Juroren war übrigens nicht von Erfolg gekrönt. Dieter Bohlen machte noch vor Beginn klar, was er vom Gummianzug der 27-Jährigen hielt: "Das törnt mich richtig ab, ich kann da gar nicht hingucken." Die Vaterstettenerin mühte sich dann mit dem Shirley-Bassey-Song "Big Spender", was ihr weniger gelang, als ihre gewagten Spagatsprünge. Während Thalhammer seine Euphorie kaum verbergen konnte, hielt sich die Begeisterung bei Bohlen in Grenzen. "Dosenbier hat mehr Gefühl", sagte der für seine Beschimpfungen der Kandidaten bekannte Musikproduzent und legte eine Beleidigung aus der Fäkalsprache nach. Sänger Xavier Naidoo, ebenfalls Teil der Jury, ergänzte, Riccis Stimme könne "nicht mit ihrer Performance mithalten". Thalhammer war dennoch stolz wie Bolle auf seine Partnerin; zu den Klängen von "Barbie Girl" verließ das Paar die Sendung.