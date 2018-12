11. Dezember 2018, 22:04 Uhr Deutsch-französische Städtepartnerschaft Gegenbesuch

Grafing will bei Jubiläumsfeier in St. Marcellin gut vertreten sein

In diesem Jahr hatten Grafing und St. Marcellin das 25. Jubiläum ihrer deutsch-französischen Städtepartnerschaft in Grafing gefeiert. Im kommenden Herbst, und zwar vom 3. bis zum 7. Oktober, findet der zweite Teil der Feierlichkeiten in St. Marcellin statt. Wer sich mit dem Gedanken einer Mitfahrt herumträgt, der könnte sich beim Stammtisch des Partnerschaftskomitees St. Marcellin am Freitag, 14. Dezember, 19 Uhr, nähere Informationen einholen. Veranstaltungsort ist der Nebenraum im "Kastenwirt".

Die Planung zu den Feierlichkeiten in St. Marcellin übernimmt zwar der dortige Arm des Partnerschaftskomitees. Fest steht aber schon, dass Abordnungen der Grafinger Stadtkapelle, der Atteltaler sowie der Musikerinitiative Jazz Grafing mitfahren. "Es wäre also noch ungefähr der halbe Bus frei", ordnet Komiteevorsitzender Udo Helmholz ein. "Sollten wir auch noch einen zweiten Bus vollbekommen, dann würden wir natürlich auch mit zwei Bussen fahren."

Der Vorsitzende verweist auf eine weitere Besuchsgelegenheit, die sich bereits im Frühjahr ergibt. "Die Jugendabteilung des Fußballvereins Olympique St. Marcellin lädt Jugendliche des TSV Grafing ein, am dortigen Pfingstturnier teilzunehmen", berichtet der ehemalige Französischlehrer am Grafinger Gymnasium. Eine Premiere sei die Teilnahme nicht: Vor einigen Jahren hatte bereits eine Grafinger Jugendmannschaft an dem Turnier mit bis zu 600 Fußballern mitgespielt.

Neben Eltern von Spielern könnten Helmholz zufolge sicher auch weitere Grafinger Erwachsene die Jugendlichen begleiten. Untergebracht sein werden die Grafinger Gäste in gewohnter Manier bei St. Marcelliner Familien. "Eine gute Gelegenheit, die Partnerschaft und französisches Familienleben kennenzulernen", sagt Helmholz. Am Tag nach dem Stammtisch, am Samstag, 15. Dezember, ist das Komitee zudem mit einem Infostand am Grafinger Christkindlmarkt vertreten.

Traditionsgemäß sind von diesem Tag an auch wieder die Nussbauern aus St. Marcellin zu Gast. Neben Walnüssen und Walnussprodukten gibt es darüber hinaus von einer weiteren Familie aus der Partnergemeinde lokal erzeugten Kirschsaft, Kirschlikör, Pralinen und Käse.

Der Marktstand der Gebrüder Convert befindet sich noch bis einschließlich Mittwoch, 19. Dezember, auf der Marktplatz-Südseite vor der Buchhandlung Braeuer. Der Verkaufsstand der Kirschbauern-Familie Guilhermet ist beim "Grünen Markt" auf dem Hans-Eham-Platz am Samstag zwischen 9 und 12.30 Uhr geöffnet. Am dritten Adventssonntag, 16. Dezember, werden beide Stände auf dem Marktplatz aufgestellt.