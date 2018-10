3. Oktober 2018, 21:58 Uhr Detailplanung im Ausschuss Gymnasium mit Vorlauf

Die neue Schule in Poing bekommt neben einem naturwissenschaftlichen auch einen wirtschaftswissenschaftlichen Zweig. Der Unterricht könnte bereits drei Jahre vor der Fertigstellung des Neubaus beginnen

Von Barbara Mooser, Poing

Läuft alles nach Plan, wird im Herbst 2023 der Neubau des Poinger Gymnasiums bezugsfertig sein. Der Schulbetrieb könnte freilich in anderen Räumen sogar noch früher starten: Geplant sind Vorläuferklassen bereits vom Schuljahr 2020/21 an; Details sollen demnächst mit den Verantwortlichen vom Franz-Marc-Gymnasium in der Nachbargemeinde Markt Schwaben besprochen werden. Klar ist inzwischen auch, welche Ausrichtung die neue Schule bekommt: Neben einem naturwissenschaftlich-technologischen wird es auch einen wirtschaftswissenschaftlichen Zweig bekommen, wie am Dienstag im Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB) des Kreistags bekanntgegeben wurde.

Damit folgt das Kultusministerium dem Wunsch des Landkreises; alternativ zu einem wirtschaftswissenschaftlichen Zweig wäre nach Einschätzung der Fachleute im Landratsamt sowie der Schulleiter der benachbarten weiterführenden Schulen auch ein sozialwissenschaftlicher Zweig sinnvoll gewesen. Große Zustimmung gab es im Gremium für die Idee, Vorläuferklassen zu bilden, was bedeuten würde, dass in das neue Schulhaus am nördlichen Ortsrand Poings im September 2023 bereits die Jahrgangsstufen fünf bis sieben einziehen könnten. Ähnlich war es vor einigen Jahren bei der Realschule Poing gehandhabt worden: Bereits im Herbst 2010 wurden dort die ersten Klassen in einem Containerbau direkt neben der Großbaustelle unterrichtet. Im September 2012 zogen die Kinder - und die neuen Fünftklässler - aus dem Provisorium in den schönen, neuen Schulbau um. Bewährt hat sich nach Einschätzung aller Beteiligten auch, dass der Leiter der neuen Schule früh benannt wurde und daher auch früh beim Raumkonzept mitreden konnte. Dass es beim Gymnasium ähnlich gehandhabt wird, will der Kreis dem Ministerium vorschlagen.

Ausgerichtet werden soll das 60 Millionen Euro teure neue Gymnasium für 1000 Schüler, das ist jedenfalls der Plan des Landkreises. Eine Untersuchung hat zwar ergeben, dass auch höhere Schülerzahlen denkbar wären; durch die Begrenzung soll aber vermieden werden, dass das Gymnasium in Markt Schwaben zu stark an Zulauf verliert und deshalb sein Angebot einschränken muss. Erweiterungsmöglichkeiten sollen aber sicherheitshalber dennoch schon einmal vorgesehen werden - und das Kultusministerium wird auch noch einmal detailliert berechnen, ob die anvisierte Schülerzahl auch tatsächlich noch in fünf Jahren realistisch ist, wie Hubert Schulze, der zuständige Fachmann im Landratsamt in der Sitzung unterstrich.

An die neue Schule wird auch eine Mensa angegliedert, die Platz für bis zu 500 Schüler bietet. Derzeit ist eine offene Ganztagsbetreuung vorgesehen, also Unterricht am Vormittag und Betreuung am Nachmittag. Laut Schulze ist das bei den anderen Schulen derzeit die Variante, die von den Eltern und Schülern bevorzugt wird, weil sie mehr Flexibilität ermögliche. Ebenso wäre in Poing aber auch eine gebundene Ganztagsbetreuung denkbar, sollte sich das die Schulfamilie wünschen, unterstrich Schulze. Noch geklärt werden muss auch, wie groß die Turnhalle ausfällt: Für die 1000 Schülerinnen und Schüler wäre an sich eine Vierfachhalle nötig, es könnte allerdings auch größer gebaut werden, um den Poinger Vereinen zusätzliche Kapazitäten bieten zu können - dann allerdings müsste auch die Gemeinde mitzahlen. Gespräche darüber sollen demnächst stattfinden.

Klar ist bereits, dass Landkreis und Gemeinde ein gemeinsames Projekt am Schulzentrum in der Poinger Ortsmitte in Angriff nehmen: eine neue Schulmensa, die von Kindern der Anni-Pickert-Schule und des sonderpädagogischen Förderzentrums, der Seerosenschule, genutzt werden soll. Denn die vorhandene Mensa an der Anni-Pickert-Schule ist zu klein und außerdem nicht auf jüngere Schüler ausgerichtet, selbiges gilt für die Mensa der Realschule, in der derzeit die Kinder aus der Seerosenschule essen. Geplant ist nun, dass in der neuen Mensa künftig alle Kinder bis zur vierten Klasse verpflegt werden. Ältere Schüler sollen nach wie vor die vorhandenen Mensen in der Anni-Pickert-Schule und in der Realschule besuchen.