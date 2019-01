6. Januar 2019, 21:54 Uhr Der Winter ist da Quer stehende Lastwagen

Starke Schneefälle verursachen keine größeren Unfallschäden

Der Winter ist da, und die Autofahrer im Landkreis wissen offenbar damit umzugehen. In beiden Polizeiinspektionen, in Ebersberg und in Poing, vermeldeten die diensthabenden Beamten am Sonntag so gut wie reibungslosen Verkehr. Am Samstag waren wegen starker Schneeverwehungen einige Fahrzeuge zwischen Vaterstetten und Weißenfeld in Schneeverwehungen stecken geblieben, die sich allerdings selbst befreien konnten, auch im Umkreis von Ebersberg kam es zu kleineren Unfällen und Verkehrsgefährdungen. Zwischen Forstinning und Moos blockierte über zwei Stunden lang ein quer stehender Lkw die Fahrbahn. Die Polizei richtete eine Umleitung ein. An der Anschlussstelle Anzing, bei der Auffahrt zur Staatsstraße, stellte sich ein Sattelzug quer. Das THW übernahm die Bergung. Bei Kirchseeon kam gegen 9 Uhr ein 44-jähriger Münchner bei starkem Schneefall mit seinem Sattelzug von der Straße ab. Das Fahrzeug, das aus Richtung Grafing kam, hatte einen leeren Dieseltank geladen. Kurz nach der Abzweigung in die Münchener Straße blieb der Sattelzug in einem Graben stecken, das Heck blockierte die rechte Fahrspur. Die Feuerwehr Nettelkofen sicherte die Unfallstelle mit mehren Fahrzeugen. Die B 304 war bis zur Bergung in beiden Richtungen gesperrt. Erkenntnisse über Sachschäden liegen nicht vor.