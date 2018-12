7. Dezember 2018, 22:04 Uhr Der Sport im Ort Mit Schwung durch den Schnee

Zum Start der Skisaison haben die Landkreisvereine ihre Programme vorgelegt. Vom Anfänger bis zum angehenden Rennläufer ist hier für jeden etwas dabei. Ein sehr ambitioniertes Vorhaben nimmt der Zornedinger Alpenverein in Angriff

Von Andreas Junkmann

Wenn die kalte Jahreszeit anbricht, beginnt die Hochsaison für Skifahrer, Snowboarder und Tourengeher. Auch heuer haben die Wintersportvereine aus dem Landkreis wieder abwechslungsreiche Programme zusammengestellt. Einige Höhepunkte in der Übersicht.

WSV Glonn

Vom Anfänger bis zum angehenden Skirennfahrer hat der WSV Glonn für jeden etwas im Angebot. Ganz klassisch sind natürlich die Skikurse für Kinder ab sechs Jahren, die an vier Samstagen von 12. Januar an in Wildschönau stattfinden. Von den Skilehrern werden die Nachwuchsläufer in alters- und leistungsgerechte Gruppen eingeteilt. Für den letzten Kurstag ist ein Abschlussrennen angesetzt. Je nach Schneelage kann der Glonner Skinachwuchs auch direkt vor der eigenen Haustüre auf der Finkenhöhe fahren. An den jeweils dreitägigen Zwergerl- und Erstklässlerkursen können Kinder bereits ab vier Jahren teilnehmen. Hier sollen auf spielerische Art die ersten Bewegungen auf dem Ski vermittelt werden, wie der WSV auf seiner Homepage ankündigt. Termine für die Nachwuchskurse stehen noch nicht fest, sie werden je nach Witterungslage kurzfristig bekanntgegeben. Weitere Informationen unter www.wsv-glonn.de

TSV Vaterstetten

Eine Premiere bei der Wintersportabteilung des TSV Vaterstetten feiert in diesem Jahr das Bambini-Skitraining. Von 2. bis 4. Januar werden Trainer in der Region Hopfgarten mit den Kindern an ihren Fertigkeiten feilen. Wie der TSV mitteilt, sollten die Kleinen aber "schon einmal auf Skiern gestanden haben und zumindest den Pflugbogen beherrschen". Ansonsten widmet man sich in Vaterstetten auch in diesem Jahr verstärkt dem Rennsport. Der TSV bietet deshalb regelmäßiges Teamtraining an, bei dem rennsportliche Basistechniken eingeübt werden sollen, um so möglicherweise den Einstieg in den leistungsorientierten Skisport zu schaffen. Weitere Informationen unter www.skialpin-vaterstetten.de

Alpenverein Ebersberg-Grafing

Wer mit seinen Skiern lieber den Berg hoch läuft anstatt runter zu fahren, der ist bei der Deutschen Alpenvereinssektion Ebersberg-Grafing richtig. Hier gibt es Angebote für Skitourengeher in allen Schwierigkeitsstufen. Während der Aufstieg zum Weinberger Haus und Brentenjoch im Kaisergebirge am 26. Januar auch für Einsteiger geeignet ist, sind bei der Kitzbüheler Durchquerung am 23. und 24. Februar deutlich mehr Kondition und Ausdauer gefragt. Fit sollte man auch für den Aufstieg zur Wildspitze am 30. und 31. März sein. Den Höhepunkt bildet das Hochtourenwoche in den Walliser Alpen, bei der sich die Tourengeher an die höchsten Berge der Schweiz heranwagen. "Wer sich für diese Tour anmelden möchte, sollte auf alle Fälle gut vorbereitet sein", heißt es deshalb vom Alpenverein. Weitere Informationen unter www.alpenverein-grafing.de.

Ski-Club Falkenberg

Einmal richtige Rennluft schnuppern kann man beim SC Falkenberg. Für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren werden leistungsorientierte Trainingseinheiten am Wilden Kaiser angeboten. Wer es dagegen eher gemütlich angeht, kann sich am viertägigen Sonntagskurs für Allrounder am 13. und 27. Januar sowie 10. und 24. Februar anmelden. Nervenkitzel verspricht der zweitägige Freeride-Kurs, bei dem Kinder ab zwölf Jahren das Fahren abseits der präparierten Pisten ausprobieren können. Der Ladies Day richtet sich speziell an Frauen, die ihre Skitechnik verbessern wollen. Als Ergänzung zum normalen Skiprogramm hat der SC Falkenberg auch Angebote für Tourengeher. Diese richten sich laut Verein an alle, die die gesicherten Pisten hinter sich lassen wollen und Skifahren in seiner ursprünglichen Form erleben wollen. Eine Möglichkeit dazu bietet sich etwa bei der leichten Tagestour am 12. Januar, bei der auch eine Einführung in die Suche nach Lawinenverschütteten gegeben wird. Weitere Informationen unter www.scfalkenberg.de.

RSC Elkofen

Auch die Radsportler aus Elkofen schnallen sich im Winter die Skier an und gehen auf die Piste. Zwei Termine stehen in dieser Saison auf dem Programm. Bei der Nachskifahrt am 25. Januar geht es traditionell nach Söll am Wilden Kaiser. Wenn noch Plätze im Bus frei sind können hier laut Abteilungsleiter Hansi Tristl auch Nichtmitglieder mitfahren. Die Vereinsmeisterschaft am 16. Februar findet heuer voraussichtlich in Scheffau statt. Weitere Informationen unter www.rscelkofen.de/ski.

Ski-Club Poing

Die Skisaison beim SC Poing startet in diesem Jahr mit der dreitägigen Eröffnungsfahrt von 14. bis 16. Dezember in das Skigebiet Kronplatz in Südtirol. Alle, die schon länger nicht mehr Skiern gestanden sind und ihr Fahrkönnen wieder etwas auffrischen wollen, können an den Tageskursen für Erwachsene teilnehmen. Für Abwechslung sorgen die Nachtskiläufe an drei Donnerstagen im Januar beziehungsweise Februar, zu denen auch Rodler mitfahren können. Und damit für die Kinder in den Ferien keine Langeweile aufkommt, bietet der SC Poing Weihnachts- und Faschingskurse, sowie seit diesem Jahr eintägige Zwergerlkurse für Neueinsteiger ab fünf Jahren. Ambitionierte Nachwuchsläufer gehen im Poinger Rennteam an den Start, das derzeit aus 17 Kindern im Alter zwischen sechs und 16 Jahren besteht. Weitere Informationen unter www.ski-club-poing.de.

Alpenverein Zorneding

Wie der Partnerverein aus Ebersberg-Grafing hat sich auch die Zornedinger Alpenvereinssektion auf Skitouren spezialisiert. Für Anfänger wird etwa ein dreitägiger Einführungskurs in den Tuxer Alpen veranstaltet. Ansonsten gibt es Angebote für alle Leistungsklassen, wie die Familienskitour auf den Joel am 13. Januar oder die Winterwoche im Lungau vom 23. Februar bis 2. März. Ein ambitioniertes Vorhaben für alle winterlichen Kletterfreunde haben die Zornedinger mit der Besteigung der über 1800 Meter hohen Eiger Nordwand im Programm. Voraussetzung dafür seien laut Alpenverein Grundkenntnisse im Anlegen von Steigeisen und in der Benutzung eines Pickels. Weitere Informationen unter www.alpenverein-zorneding.de

Naturfreunde Aßling

An Anfänger und Fortgeschrittene aller Altersklassen richten sich die dreitägigen Ski- und Snowboardkurse der Naturfreunde Aßling am 12., 19. und 26. Januar. Neben dem Kirchplatz in Aßling können Teilnehmer heuer auch in Frauenneuharting an der Reisbergergarage und an der Schule in Emmering zusteigen. Die Fahrten gehen, sofern die Schneeverhältnisse passen, nach Durchholzen ins Skigebiet Zahmer Kaiser. Weitere Informationen unter www.naturfreunde.de/tag/assling