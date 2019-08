9. August 2019, 21:48 Uhr Der Sport im Ort Marvin im Fußballglück

13-jähriger Bub aus Aßling nimmt an Training mit Ex-Profi teil

Was für ein Ferienstart! Der Fußballbub Marvin Sutter aus Aßling hat beim Audi Cup mit dem Spanier Álvaro Arbeloa trainieren dürfen. Eine Stunde lang ließ sich der 13-jährige Marvin von dem ehemaligen Real-Madrid-Profi und dem zweimaligen Champions-League-Sieger auf dem Rasen des HVB Clubs in München Tricks und Kniffe zeigen. Und das Beste: Marvin, der seit dem vierten Lebensjahr Fußball spielt, durfte neun Freunde zum Jugendtraining mitbringen. Arbeloa, der mit der spanischen Nationalmannschaft im Jahr 2010 Weltmeister wurde und auch zweimal die Europameisterschaft gewann, coachte die Kinder im Spiel. Anweisungen übersetzte ein Dolmetscher. Marvins Pflegemutter, Sabine Küpferling, sagt: "Es war super. Die Kinder hatten sehr viel Spaß." Ihr Pflegekind sei zuvor total aufgeregt gewesen. Weil Marvin so fußballverrückt ist, hatte sie ihn beim Radiosender Arabella für die Verlosung zum Fußballtraining angemeldet - und gewonnen. Marvin spielt beim TSV Aßling in der C-Jugend. Bei all den Tricks, die er nun kann, mögen sich die kommenden Gegner vorsehen.

Nach dem Training erhielten Marvin und seine Freunde je einen Fußball mit der Unterschrift des ehemaligen Real-Madrid-Profis und ein Trainingsshirt. Und freien Eintritt in die Allianz Arena am gleichen Abend. Die Aßlinger sahen, wie Real Madrid im Kampf um den dritten Platz Fenerbahçe Istanbul besiegte und am Ende der FC Bayern das Finale gegen Tottenham im Elfmeterschießen verlor. Sehr zum Leidwesen von Marvin, denn der FC Bayern ist sein Lieblingsverein. Aber der Frust war schnell vergessen: Als seine Pflegeeltern mit ihm um Mitternacht in Fröttmaning aus der Parkgarage fuhren, sangen sie ihm ein Geburtstagsständchen. Für Marvin war der Audi Cup nicht nur ein toller Ferienstart, sondern auch ein schöner Geburtstagbeginn