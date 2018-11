16. November 2018, 22:01 Uhr Der Sport im Ort Höhenluft mit Gegenwind

Die Tischtennis-Frauen des TSV Zorneding haben sich in den vergangenen Jahren ans Gewinnen gewöhnt. Nach mehreren Aufstiegen sind sie inzwischen in einer Liga angekommen, in der die Gegner schwerer zu knacken sind

Von Andreas Junkmann

Wenn diese Frauen an die Platte treten, dann gibt es für die Gegner meistens nichts zu lachen. Zumindest war das in den vergangenen Jahren so, als die Tischtennisspielerinnen aus Zorneding ihre Konkurrenten reihenweise aus der Halle geschmettert haben. Diese Erfolgsserie hat die TSV-Damen mit Beginn der laufenden Saison bis in die Oberliga Bayern, die fünfthöchste deutsche Spielklasse, geführt. Dort stehen die Zornedinger am Samstag vor der wohl größten Hürde dieser noch recht jungen Spielzeit. Mit der DJK Ettmannsdorf II schlägt der bislang ungeschlagene Tabellenführer in der heimischen Dreifachhalle am Sportstadion auf.

Verstecken muss sich das beste Frauen-Tischtennisteam im Landkreis Ebersberg jedoch nicht. Denn der Erfolg der Zornedingerinnen kommt nicht von ungefähr. "Bei uns herrscht einfach eine super Grundstimmung. Wir sind sozusagen ein richtiger Freundeskreis", sagt Isabelle Salm-Hoogstraeten, die zusammen mit Simone Müller und Mannschaftsführerin Nadine Steinberger den Kern der Mannschaft bildet. Die drei spielen schon seit vielen Jahren zusammen und haben großen Anteil an der Entwicklung des Teams. Los ging die Reise in der Bezirksliga, es folgten die Aufstiege in die Landes- und Bayernliga, bis ihnen schließlich zu dieser Saison erstmals der Sprung in die Oberliga gelungen ist. Mit wachsendem Erfolg sind auch immer neue Spielerinnen zum Verein gestoßen. "Je höher wir gespielt haben, desto mehr anfragen haben wir bekommen", sagt Salm-Hoogstraeten. Aktuell komplettieren Haike Zhang und Manuela Kreutz die Mannschaft.

Wer hoch hinaus will, muss hart arbeiten. Das wissen auch die Zornedingerinnen, die deshalb viel Zeit und Schweiß in ihr Hobby investieren. Immer montags feilen sie zusammen mit Trainerin und Ex-Bundesligaspielerin Sylvia Pranjkovic an Ballarbeit und Technik. Am Mittwoch und Freitag steht dann freies Spiel auf dem Programm. Da könne es schon vorkommen, dass man vier Mal in der Woche an der Platte stehe, sagt Salm-Hoogstraeten.

Die 30-jährige Grundschullehrerin kommt ursprünglich aus Forstinning, wohnt inzwischen aber in Zorneding. Tischtennis spielt sie bereits seit ihrem zwölften Lebensjahr - und weiß deshalb, worauf es in diesem Sport ankommt. Klar, viel Training sei notwendig, sagt sie. Fast genauso wichtig sei aber der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. "Tischtennis ist ein Kopfsport. Da muss man sich auch gegenseitig motivieren können." Bei einem guten Doppel etwa müsse es nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich stimmen. Und das ist in Zorneding definitiv beides der Fall.

Harmonie und hartes Training: Die Zornedinger Tischtennis-Frauen um Haike Zhang (links) und Mannschaftsführerin Nadine Steinberger haben die richtige Mischung gefunden. (Foto: Privat)

Nun ist Tischtennis eine Sportart, die so gut wie jeder schon ausprobiert hat - sei es beim Nachbarn im Hobbykeller oder an der Platte im Park. Mit dem allseits beliebten Ping-Pong hat das Vereinsspiel aber nur wenig gemein. "Bei uns ist schon deutlich mehr Zug dahinter. Das ist gar kein Vergleich", sagt Salm-Hoogstraeten. Beim Tischtennis spielen viele Faktoren eine Rolle. Vor allem der richtige Schläger und eine gute Platte sind entscheidend. Die TSV-Spielerin erklärt das so: "Sie kennen doch diese Steinplatten, die häufig auf Spielplätzen stehen. Mit denen kann ein echter Tischtennisspieler zum Beispiel gar nichts anfangen, weil der Drall darauf einfach nicht richtig funktioniert."

Durch gute Ausrüstung allein wird der Amateur aber noch lange nicht zum Profi. Wer tiefer in den Tischtennissport einsteigen will, der muss laut Salm-Hoogstraeten einige Grundvoraussetzungen mitbringen. "Eine Affinität für Ballspiele sollte man haben. Und eine gute Reaktionsgeschwindigkeit schadet auch nicht." Auch die Fitness spiele eine wichtige Rolle. "Es sieht zwar vielleicht nicht so aus, aber Tischtennis ist auch ganz schön anstrengend." Durch regelmäßiges Training könne man sich aber viel davon erarbeiten.

Wie bei ihren Mannschaftskolleginnen, hat Tischtennis auch im Leben von Isabelle Salm-Hoogstraeten einen sehr hohen Stellenwert. Durch Schulfreundinnen ist sie damals zu dem Sport gekommen, der sie seither nicht mehr losgelassen hat. Da ist es nicht verwunderlich, dass sie mit Blick auf ihre Mannschaft von einer "kleinen Familie" spricht. "Wenn wir selber mal kein Spiel haben, dann schauen wir uns auch zusammen andere Spiele an." Seit dem Aufstieg in die Oberliga bleibt dafür aber nicht mehr allzu viel Zeit. Gerade die Auswärtsfahrten nehmen oft einen ganzen Tag, wenn nicht sogar das ganze Wochenende in Anspruch. Schließlich geht es jetzt gegen Mannschaften wie Fürth oder Versbach bei Würzburg.

Seit 18 Jahren an der Platte: Isabelle Salm-Hoogstraeten wohnt in Zorneding. (Foto: privat)

Dennoch wollen sie in Zorneding die Erfahrung Oberliga keinesfalls missen. Sportlich jedenfalls sind die TSV-Frauen erstmals seit Jahren so richtig gefordert. "Die Mannschaften sind schon noch mal um einiges besser als in der Bayernliga", sagt Salm-Hoogstraeten. Weitere Aufstiegspartys dürfte es deshalb in nächster Zeit wohl kaum geben. Das erklärte Ziel in der neuen Liga ist zunächst der Klassenerhalt. Und das scheint Stand jetzt gut möglich, derzeit rangiert Zorneding mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen im Mittelfeld der Tabelle. Ettmannsdorf, den Gegner vom Samstag, schätzen die Zornedingerinnen als "junges ambitioniertes Team" ein, und als den klaren Favoriten. Chancenlos sehen sie sich laut Salm-Hoogstraeten deshalb aber nicht. "Auch wenn es schwer wird, werden wir unser Bestes geben" - so wie sie das bislang immer gemacht haben in Zorneding.

Das nächste Heimspiel für die Tischtennis-Frauen des TSV Zorneding in der Oberliga Bayern steigt an diesem Samstag um 18.30 Uhr. Zu Gast in der Dreifachturnhalle am Sportstadion ist Tabellenführer DJK Ettmannsdorf II.