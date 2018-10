19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Der Sport im Ort Hoch hinaus

Seit 50 Jahren betreut die Sektion Ebersberg-Grafing des Deutschen Alpenvereins das Meißner Haus in Tirol. Am Wochenende wird Jubiläum gefeiert. DAV-Vorsitzender Georg Haas erklärt, was die Hütte auf 1700 Meter Höhe so besonders macht

Von Annalena Ehrlicher, Grafing

Um am Berg in Sicherheit zu sein, muss sich jeder vor einer großen Tour selber testen", sagt Georg Haas mit Nachdruck. Der 61-Jährige weiß, wovon er spricht: Seit mehr als 25 Jahren ist er mit kurzen Unterbrechungen im Vorstand der Sektion Grafing-Ebersberg des Deutschen Alpenvereins (DAV), sein ganzes Leben schon sind die Berge seine Leidenschaft. Vor Unfällen ist man jedoch nie gefeit: "Ich habe schon einige Lawinenabgänge gesehen und bin beim Klettern auch selbst schon mal abgestürzt - den Respekt vorm Berg verliert man nie, ganz im Gegenteil", fügt er hinzu.

Deshalb gibt es bei vom Alpenverein organisierten Wanderungen auch immer verschiedene Leistungsgruppen. So auch am kommenden Wochenende: Auf mehr als 1700 Höhenmetern feiert die Sektion ein besonderes Jubiläum. Das traditionsreiche Meißner Haus in den Tuxer Alpen in Tirol ist heuer seit 50 Jahren in der Verwaltung der Ebersberger. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, treffen sich 60 Mitglieder vor Ort, die in den vergangenen Jahren bei den zahlreichen Renovierungsarbeiten sowie beim Erhalt der Wege geholfen haben, darunter frühere Vorstände und Hüttenwarte. "Es gibt drei verschiedene Wanderungen, die zum Haus führen - alle mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden", erzählt Haas. Wie immer werden die Gruppen von ausgebildeten Bergwanderführern angeleitet. "Führen dürfen bei uns ja grundsätzlich nur Leute, die die Ausbildung gemacht haben", sagt er. Für die Ausbildungskosten, die sich in Summe auf etwa 1000 Euro belaufen, kommt die Sektion auf.

Auf mehr als 1700 Höhenmetern steht das Meißner Haus, welches die DAV Sektion Ebersberg-Grafing seit dem Jahr 1968 verwaltet und pflegt. (Foto: privat)

Haas selbst kennt das Gebiet um die Hütte in und auswendig. Er ist seit drei Jahren als Hütten- und Wegewart dafür verantwortlich, das Wegenetz zu erhalten und zu pflegen. "Wir müssen die Wege ausschneiden, Markierungen setzten oder erneuern, Winterschäden beheben und die Schilder aktualisieren", erklärt er. Etwa 20 Mal im Jahr fährt er von Grafing aus die 160 Kilometer in den Südwesten. Ist das noch Spaß oder nur noch Arbeit? Fast vorwurfsvoll wird sein Blick bei dieser Frage: "Ich bin einfach gerne in den Bergen, egal ob zum Wandern oder zum Arbeiten." Er überlegt einen Moment. "Wenn Sie so wollen: Das sind schon 90 Prozent Arbeit, aber ich gehe auch noch zum Schwammerl suchen hin. Da gibt's tolle Steinpilze und Pfifferlinge, das ist herrlich."

Haas, der nicht zu überflüssigen Worten neigt, kommt ins Schwärmen: "Das Schöne am Meißner Haus ist, dass es für die ganze Familie etwas zu bieten hat", sagt er. "Da gibt es zum Beispiel den Zirbenweg, einen wunderschönen Rundwanderweg. Oder in drei Gehstunden von der Hütte die blauen Seen - das ist einfach traumhaft." 2015 hat die Sektion das Meißner Haus renoviert: Um die historische Ansicht nicht zu stören, wurden die neuen Räume - ein Mehrzweck-Seminarraum sowie ein Personal- und ein Skiraum - unter die Sonnenterrasse gebaut. Nun ist die Hütte nicht nur für Tagesgäste interessant, sondern auch für Seminargruppen oder Freizeiten gerüstet. "Das ist natürlich gerade auch ein Trend, mit dem man mitgehen muss, sonst kommen die Leute nicht mehr", sagt der Grafinger.

Der Grafinger Georg Haas ist seit einem Vierteljahrhundert im Vorstand des Alpenvereins. (Foto: Christian Endt)

Ob er sich vorstellen kann, irgendwann nicht mehr so viel Zeit beim Wandern zu verbringen? Verständnislos runzelt Haas, die Stirn. Er hat noch nie die Nordsee gesehen und muss darüber nachdenken, wann er zum letzten Mal einen Urlaub nicht in den Bergen verbracht hat: "Mit dem Klettern mache ich in meinem Alter langsam - aber Wandern geht doch immer."