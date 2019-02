1. Februar 2019, 21:58 Uhr Der Sport im Ort Das Vier-Gefühl

Der EHC Klostersee investiert seit zweieinhalb Jahren verstärkt in seine Nachwuchsarbeit. Die Kinder werden immer mehr und fangen früher an. Zu Besuch bei Grafings Eishockey-Zwergerln

Von Korbinian Eisenberger

Niklas ist sechs Jahre alt und schaut drein, als hätte ihm jemand den Eishockeyschläger entzwei gebrochen. Ja, das Leben des Eichacklers ist hart. Zumindest in den Minuten bevor es aufs Eis geht, und die Mama einen einpackt wie den Ritter vor der Schlacht: Sportunterwäsche, Tiefschutz, lange Hose, kurze Hose, Nierenschutz, Stülpen, Brustpanzer, Ellenbogenschoner, Nackenschutz, Eishockeyhandschuhe, Schlittschuhe, Gitter-Helm - und dann, endlich: das rote Trikot mit dem weißen K. Die Mundwinkel gehen nach oben. Ein Klaps von der Mama, sie stellt sich jetzt hinter die Bande. Niklas ist in Steinkirchen daheim. Jetzt steht er in voller Montur im Grafinger Eisstadion - und greift sich seinen Schläger.

Bekannt ist der Eishockeyklub EHC Klostersee vor allem für seine erste Mannschaft. Jahrzehntelang haben die Grafinger hier im großen Stil Energie und Geld investiert. Vor zweieinhalb Jahren dann die Wandlung: Mit dem Zwangsabstieg von der dritten in die unterste Liga änderten die Verantwortlichen das Konzept. Der Verein setzt seither zunehmend auf seine Nachwuchsförderung. Statt in teure Ablösesummen und hohe Gehälter, investiert der EHC in seine Kinder- und Jugendteams. Zu sehen ist das an der Besetzung: Im Jahr 2014 waren die Unter-11-Jährigen noch die Jüngsten im Verein. Mittlerweile gibt es zwei U 9-Teams und eine U 7-Mannschaft, allein hier spielen fast 60 Kinder. Insgesamt ist die Zahl der aktiven Nachwuchs-Eishockeyspieler laut EHC in den vergangenen fünf Jahren von knapp 200 auf knapp 300 gestiegen.

Mittwochnachmittag, einer von zwei wöchentlichen Trainingstagen für die allerjüngsten im Verein. Um die 60 Kinder sind auf dem Eis unterwegs, es klackert und scheppert, alle paar Sekunden landet jemand auf dem Hintern oder auf den Knien. Es ist die Eiszeit der Vier-, Fünf- und Sechsjährigen, die Zeit der Zwergerl vom EHC Klostersee.

Zwischen den winzigen Trikots, Helmen und Schlägern kurvt ein Mann mit Käppie und gibt Ratschläge. Johannes Wieser, 39, den hier alle den "Joe" nennen, hat zehn Jahre in der ersten Mannschaft des EHC getürmt, jetzt ist er zusammen mit zwei Co-Trainern Coach der Jüngsten. Zu dritt kümmern sie sich um etwa 25 Kinder auf dem Eis. Einer ist an diesem Mittwoch später gekommen und wird wie jeder andere persönlich von Wieser begrüßt. "Da bist' ja, du Lausbua", sagt Wieser, worauf einer der pünktlichen Mitspieler lacht.

Da ruft der Coach in die Runde: "Ihr seids alle Lausbuam." Um als Erster anzukommen, muss man erst einmal ankommen. Dieser Satz kommt aus der Formel 1, er passt aber auch zu diesem Nachmittag in Grafing. Es geht hier noch nicht um Tore und Siege. Das sieht man auch daran, dass etwa die Hälfte der Kids ganz ohne Eishockeyschläger unterwegs ist. Unter dem Titel "Spiel und Spaß" lernen die meisten Kinder in diesem Alter erst einmal die Grundlagen des Schlittschuhlaufens. Zum Beispiel Johanna aus Sensau bei Ebersberg. Sie ist fünf Jahre alt und gerade hingefallen. "Ich fahr seit einem Jahr und bin scho richtig guad", sagt sie. Man braucht hier kein Trikot und keinen Schläger, damit man dazu gehört.

Natürlich ändert sich das Jahr für Jahr, spätestens in der zweiten der U-13-Saison geht es um die Wurscht - und um die Entscheidung: Vier mal die Woche Training, oder nicht. "Wir wollen natürlich auch gute Spieler für unsere Erste aufbauen", sagt Martin Sauter, Nachwuchsleiter bei Klostersee. Vorher aber soll es "um den Breitensport gehen", sagt Sauter. Da kann man auch nur zu jedem zweiten Training kommen. Weil so mancher eben auch noch Fußball spielt oder gerne daheim rumrennt oder Legoburgen baut. Sauter: "Wir wollen möglichst viele mitnehmen."

In der Eishalle kurven die Buben in den Trikots um Hütchen, springen über Hindernisse, an zwei Stationen dürfen sie den Puck ins Erwachsenen-Tor schießen. Einer ist noch einen Kopf kleiner als alle anderen. Raphael aus Aßling ist gerade mal vier Jahre alt, und doch führt er den Schläger schon souverän übers Eis, ballt die Faust, wenn der Puck im Tor landet. Sein Handicap ist weniger das Alter, sondern sein linkes Bein, das kürzer ist als das rechte. Unter dem Fuß hat ihm seine Mama deswegen zwischen Schuh und Kufe einen Holzklotz montieren lassen. "Mir gefällt der Teamgeist hier", sagt Mutter Natascha Culmsee, sie steht hinter der Bande und feuert ihren Bub an. Mit zwei Jahren stand er das erste Mal auf Kufen - was offenbar ein inspirierendes Erlebnis für seine Mutter war. "Mittlerweile spiele ich selber auch Eishockey."

Die Raphael Kaefers von morgen, vielleicht heißen sie Raphael Culmsee oder Niklas Ziegler, vielleicht sogar Johanna oder Laura - schließlich hat die erste Mannschaft des EHC mit Lisa Hemmerle eine Frau im Tor stehen. Vielleicht heißen sie aber auch ganz anders. An diesem Mittwoch ist das alles nicht so wichtig: ob man ein Tor schießt, oder über ein Hütchen stolpert.