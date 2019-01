30. Januar 2019, 22:15 Uhr Der nächste Schritt zum Großprojekt Der Worte sind genug gewechselt

Nach der Anhörung zur geplanten Ortsumfahrung von Weißenfeld und Parsdorf muss die Regierung von Oberbayern nun über das Projekt entscheiden

Von Wieland Bögel, Vaterstetten

Die Entscheidung über das größte Straßenbauprojekt der Gemeinde steht kurz bevor. Diese Woche fand das Anhörungsverfahren zur geplanten Umgehungsstraße Weißenfeld-Parsdorf statt. Zusammen mit den schriftlichen Stellungnahmen sind die nun gesammelten Erkenntnisse die Basis, auf der die Regierung von Oberbayern in einem Planfeststellungsverfahren über das Projekt Umgehungsstraße befindet.

Bei den von Montag bis Mittwoch stattfindenden Erörterungsterminen konnten Betroffene ihre Einwände und Anregungen Vertretern der Regierung von Oberbayern vortragen, auch die Gemeinde schickte eine Delegation, um auf die Einwände zu antworten. Die Betroffenen lassen sich in drei Gruppen einteilen. Die erste sind die Eigentümer jener Flächen, auf denen die Straße einmal verlaufen soll. Die Gemeinde hat den insgesamt 17 Eigentümern Angebote für einen Ringtausch vorgelegt. Dabei sollen, ausgehend von einem Grundstück, das der Gemeinde vom Landkreis überlassen wurde, die Besitzverhältnisse so verschoben werden, dass die Flächen für die Trasse verfügbar werden. Allerdings haben die Grundeigentümer das Angebot bislang nicht angenommen, wie Zweiter Bürgermeister Martin Wagner (CSU), der für die Gemeinde die Verhandlungen führt, am Mittwoch bestätigte.

Was aber kein K.o.-Kriterium für den Bau der Straße ist. Denn die Gemeinde könnte eine Besitzeinweisung beantragen. Wird dieser stattgegeben, könnte Vaterstetten über die Flächen zum Straßenbau verfügen, müsste allerdings die Eigentümer entsprechend entschädigen. Ob dies aber möglich - beziehungsweise für die Grundstücksbesitzer zumutbar - ist, auch darum geht es im aktuellen Verfahren. Am Montag und Dienstag stellten die Eigentümer und deren Anwälte ihre Sicht der Dinge vor. Diese sieht grundsätzlich so aus, dass auf die Flächen nicht verzichtet werden könne und diese auch nicht verschoben werden könnten, ohne die Existenz des jeweiligen Betriebes zu gefährden. Was man wiederum seitens der Gemeinde bezweifelt. Die Entscheidung, was zumutbar ist, liegt nun bei der Regierung.

Die zweite Gruppe sind die "Träger öffentlicher Belange", also Organisationen und Behörden, deren Aufgaben durch den Straßenbau betroffen sein könnten. So erläuterte beispielsweise die Autobahndirektion Südbayern ihre Pläne für den Umbau des Ostkreuzes. Da dabei die A94 teilweise auf zehn Spuren erweitert wird, habe man bei der Gemeinde bereits die Umplanung einer Brücke der Umfahrung über die Autobahn gefordert. Dem ist die Gemeinde auch nachgekommen. Sitzungsleiter Timm Guggenberger fragte auch nach den weiteren Planungen, etwa die Unterführungen an der A99, den Anschluss an die Kreisstraße M18/EBE4 oder deren Verlegung. Laut Jochen Eid von der Autobahndirektion sei es für eine konkrete Antwort noch zu früh. Heuer werde zunächst die Planung ausgeschrieben, diese soll ein bis zwei Jahre dauern, ein weiteres, bis man ins Planfeststellungsverfahren einsteigen kann: "Die Gemeinde ist in ihrem Vorhaben viel weiter als wir", so Eid. Für die Umplanungen der Autobahn gelte die Umfahrung daher als bereits gebaut. Ähnlich sieht man das bei der Gemeinde: Diese plane ihre Straße bis zum Anschluss an die Feldkirchner Straße westlich von Weißenfeld, so Wagner, "wie die Autobahn dort weiter plant, ist uns eigentlich egal".

Deutlich mehr Konfliktpotenzial gibt es zwischen der Gemeinde und den Landwirten - hier vertreten durch den Bauernverband und die Abteilung "Ernährung und Landwirtschaft" der Regierung von Oberbayern. Besonders die Planung der Ausgleichsflächen sieht man dort kritisch, da diese auch gegen den Willen der betroffenen Eigentümer umgesetzt werden könnten. Was einer Forderung der Oberen Naturschutzbehörde der Regierung von Oberbayern sei, so Ulrich Numberger, Anwalt für die Gemeinde Vaterstetten: "Es wäre schön, wenn Sie die Kollegen in Ihrem Haus überzeugen könnten." Dieser Interessenkonflikt zwischen den Abteilungen sei nicht neu, so Guggenberger, auch über diesen werde noch zu befinden sein.

Genau in die andere Richtung zielte der Einwand des Bundes Naturschutz. Wie Ortsvorsitzender Heinz Vierthaler vortrug, trage die Straße nicht nur zum Artenschwund und zur Flächenversiegelung bei, sie "zerstört ein intaktes Landschaftsgebiet" und beeinträchtige eine Frischluftschneise. Außerdem sei die geplante Straße "nicht ausreichend begründet", ihre angebliche Entlastungswirkung durch das vorgelegte Gutachten nicht belegt, wenn überhaupt komme es zu einer Verlagerung des Verkehrs, was letztlich knapp 80 Straßenanliegern zugute komme. Der Bund Naturschutz werde daher die Straße "mit allen Mitteln verhindern". Was Anwalt Numberger, nach eigenen Angaben selbst BN-Mitglied, "eine gewisse Sachlichkeit" anmahnen ließ. Tatsächlich würde durch die neue Straße sogar die Zahl der ökologisch wertvollen Flächen wachsen, weil das bebaute Ackerland durch renaturierte Grundstücke ausgeglichen werde. Der von der Gemeinde beauftragte Verkehrsgutachter Harald Kurzak betonte, er stehe zu seinen Prognosen. Vergangene Verkehrsschätzungen im Bereich Parsdorf hätten sich durch Zählungen bestätigen lassen. Sehr ähnlich - hohe Kosten, wenig Nutzen, zu viel Flächenverbrauch - lauteten die Einwände der dritten Gruppe, Bürger, die nicht direkt vom Straßenbau betroffen sind.

Ob dieser möglich ist, eventuell mit Änderungen, muss nun in den kommenden Wochen die Regierung von Oberbayern entscheiden. Bei der Gemeinde hofft man auf eine zügige Bearbeitung und gibt sich zuversichtlich. Wie Wagner erklärt, müsse eigentlich noch heuer mit den ersten Bauarbeiten begonnen werden, die Brücke über die Autobahn soll 2020 entstehen, "in drei Jahren müssen wir fertig sein mit dem östlichen Teil". Hintergrund ist eine Vereinbarung mit dem Investor des Gewerbegebietes Parsdorf II. Dieser hat sich zur Zahlung von 4,5 Millionen Euro für den Bau einer Umgehung verpflichtet - aber nur, wenn diese bis 2023 befahrbar ist.