3. April 2019, 22:14 Uhr "Der Hosenkavalier" Komödie in Egmating

Der Egmatinger Trachtenverein, die Kreuzbergler, zeigen nun eine Komödie in drei Akten von Andreas Keßner mit dem vielversprechenden Titel "Der Hosenkavalier". Gespielt wird freitags und samstags, 5./6. April sowie 12./13. April, im Haus der Gemeinde in Egmating, Schlossstraße 19. Beginn der Vorstellungen ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass von 18.30 Uhr an. Der Eintritt kostet acht Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder bis 14 Jahre.