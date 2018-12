18. Dezember 2018, 22:05 Uhr Der Adventsreporter Eislaufen, ohne auf Eis zu laufen

Auf dem Reitsberger Hof in Vaterstetten gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal eine Schlittschuhbahn. Sie ist ein gemütlicher Treffpunkt für Eltern und für die Kinder eine Möglichkeit, sich auszutoben - und funktioniert ohne gefrorenes Wasser

Von Anna Horst, Vaterstetten

Im Winter verkriechen sich Tiere wie der Igel und schlafen einfach, bis es wieder wärmer wird. Der Mensch fand anscheinend Gefallen an der Idee, erfand den Kaminofen, den Fernseher und die Wolldecke und bleibt seitdem an den kalten Tagen am liebsten daheim. Diesen Eindruck dürften zumindest die Mitarbeiter auf dem Reitsberger Hof in Vaterstetten gehabt haben, den in der kalten Jahreszeit immer nur wenige Menschen besuchten. "Wir wollten aber auch im Winter Leben auf dem Hof haben ", sagt Anna Link, Inhaberin der hofeigenen Gaststätte "Zur Landlust". Deshalb habe man überlegt, welche Attraktionen denn die Leute aus dem Haus locken könnten, und sei schnell auf die Antwort gekommen: Glühwein für die Eltern und für die Kinder eine Eislaufbahn. Letztere habe man gemietet, während die "Hexenküche" mit Speis und Trank aus der "Landlust" für das leibliche Wohl der Gäste sorgt. Ein gemütlicher Treffpunkt für alle Schlittschuhverweigerer ist hier entstanden, der eine schöne Gelegenheit für den Adventsplausch bietet. Die Kinder sind derweil auf der Eislauffläche gut beschäftigt: Auf einer Fläche von 25 mal 15 Metern ist sie im Innenhof aufgebaut und wird für das richtige Feeling am Abend durch bunte Scheinwerfer stimmungsvoll beleuchtet. Eingeweiht wurde die Schlittschuhbahn am dritten Adventswochenende und dabei "gleich super angenommen", erzählt Link. Auch heute stolpern, rutschen und schlingern eine ganze Menge Kinder über die Bahn, die aussieht wie aus Eis - es aber tatsächlich gar nicht ist. Statt auf gefrorenem Wasser fährt man nämlich auf Kunststoffplatten, die eine Flüssigkeit freisetzen, sobald sie mit den scharfen Kufen in Berührung kommen. Weil stumpfe Schlittschuhe nicht gut über den Kunststoff gleiten, kann man sie auch vor Ort schleifen lassen. "Die Platten werden wie Puzzleteile aneinandergelegt, deshalb sind sie leicht auf- und abzubauen", erklärt Link. Auf den ersten Blick sieht die Fläche aus wie normales Eis, auf den zweiten sind die Übergänge zwischen den Platten allerdings deutlich erkennbar. Beim Fahren spüre man sie aber nicht, versichert Link.

"Es braucht ein bisschen mehr Kraft, um vorwärts zu kommen, als auf normalem Eis", erklärt sie. Das komme aber gerade Anfängern gelegen, wie die begeisterte Hobby-Läuferin Lydia bestätigt: "Ich kann auch noch nicht so gut Schlittschuhfahren, aber es war schon leichter, weil man nicht so schnell ausrutscht." Das Gefühl sei schon ein anderes als auf echtem Eis, sagen Luca und Suzan, "aber so ist es ja besser für die Umwelt!"

Denn Strom braucht die Bahn keinen, schließlich muss kein Eis gekühlt werden. Ein weiterer Vorteil: man kann wetterunabhängig drauf fahren, bei Minusgraden genauso wie im Hochsommer. So lange wird die Eislauffläche aber nicht auf dem Reitsberger Hof bleiben, am 20. Januar ist wieder Schluss. Bis dahin ist noch ein buntes Programm geboten: Jeden Tag gibt es eine Stunde Laufzeit nur für Kinder, in den Ferien sogar zwei. Ein Teil der Bahn kann zum Eisstockschießen gemietet werden und für den Vormittag können sich Schulklassen anmelden. Ein Highlight ist das vereinsinterne Eishockeyspiel des EHC Klostersee, das am kommenden Samstag, 22. Dezember, von 11 bis 13 Uhr stattfindet. Vorab werden den Zuschauern die Grundlagen beim Eishockey erklärt. Wer selber ausprobieren möchte, wie es sich auf Kunststoff fährt, oder auch nur die Gelegenheit zu einer schönen Tasse Glühwein ergreifen möchte, kann sich unter www.reitsberger-hof.de über die Öffnungszeiten und das Programm erkundigen.