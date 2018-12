12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Defekter Wäschetrockner 10 000 Euro Schaden bei Brand in Kellerraum

Ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner war vermutlich der Grund für einen Brand am Mittwochmorgen in einem Keller in Aßling. Das Feuer breitete sich im Kellerraum aus, griff auf die Waschmaschine und den Kühlschrank über. Die Bewohnerin bemerkte den beißenden Rauchgeruch, rief umgehend die Feuerwehr und brachte ihre zwei Kinder, zwölf und acht Jahre alt, aus dem Haus. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 10 000 Euro. Die Feuerwehren Grafing, Emmering, Loitersdorf, Pörsdorf und Aßling konnten verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet.