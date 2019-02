13. Februar 2019, 22:00 Uhr Debüt in Glonn Für Herz, Hirn und Beine

Allerfeinste Groove-Chansons für Herz, Hirn und Tanzbeine bietet die Formation Elle und Kapelle, die am Freitag, 15. Februar, das erste Mal in der Glonner Schrottgalerie zu Gast ist. In den lustigen, romantischen, sprachlich verspielten Texten von Song-Poetin Elle geht es um betrunkene Mücken am See, um das Perfekte im Unperfekten und immer wieder um die Leidenschaft zur Musik - "die einzigen Spucke, die ein gebrochenes Herz wieder zusammen kleben kann". Und dass der kleine verbleibende Riss immer schön im Takt mitscheppert, dafür sorgen Wolfgang Göhringer und Williams Fändrich an den Gitarren, Ralf Tafertshofer am Bass und Skorpi Korpiun an den Drums mit ihrem fabelhaften Groove, der sofort in die Füße fährt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Reservierungen sind nur per Mail möglich, und zwar an schrottgalerie.friedel@gmx.de. Wer kann, möge bitte Brennholz mitbringen, damit es auch den Rest des Winters schön kuschelig warm in der Stube der Glonner Schrottgalerie bleibt.