Vielleicht war die Orkanwarnung schuld, dass am Sonntag so viele Stühle im Ebersberger Alten Kino unbesetzt blieben. Ein bisweilen stürmischer Wind mit Pedaldonner fegte dann aber lediglich durch die Musik, bewegend vorgetragen von dem jungen Klavierduo Alina Shalamova und Nikolay Shalamov beim vierten Konzert der Saison im Klavierzyklus des Kulturvereins Zorneding-Baldham. Beide Pianisten gewannen gemeinsam bereits hohe Auszeichnungen, so etwa den ersten Preis beim ARD-Musikwettbewerb 2015.

Der Mensch als Gras, als Blume auf dem Feld, über das der Wind geht, ist eine biblische Metapher für Tod und Vergänglichkeit. Der 1926 in Rumänien geborene Komponist György Kurtág hat in kurzen, Játekók (Spiel) genannten Miniaturen mit dem Titel "Blumen die Menschen, nur Blumen" den Gedanken der Nichtigkeit des Lebens in sieben, über die Tastatur verteilten, teils mit sich überkreuzenden Händen zu spielenden, sich, wie Kurtág es nannte, "umschlingenden Tönen" reflektiert. Zwei kurze Passagen sind es, welche die von Kurtág für Klavier ergreifend arrangierte Sonatina in Johann Sebastian Bachs Kantate für Blockflöten, Gamben und Basso continuo "Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit" umrahmen, als seien sie Pro- und Epilog zu dessen Trauermusik.

Fast übergangslos geht das bulgarisch-russische Paar über zu einem, dessen Leben kurz und von Trauer erfüllt war - zu Franz Schubert und dessen aus vier ineinander übergehenden Sätzen bestehender Fantasie in f-Moll, D 940, die im Todesjahr des Komponisten 1828 entstand. Das sich durch das wundervolle Werk ziehende, von Achtelnoten begleitete Hauptthema mit seinem punktierten Rhythmus vermittelt das Bild eines einsamen Wanderers mit Weltschmerz, der sich doch immer wieder auch an fröhliche, glückliche Momente erinnert. Dramatische Spannung, quasi absolute Windstille, erzeugt eine lange Pause nach dem Scherzo, wenn beide Themen des Beginns wieder aufgegriffen werden, hin zu einer verstörenden Schlusskadenz.

Das junge Duo aus Alina Shalamova und Nikolay Shalamov bezaubert durch Klangfülle, klare Tonlinien und -dialoge ohne jede Effekthascherei. Gerade bei Schuberts kontrastreicher Fantasie gelingen feine Abstufungen in Klangfarbe, Ausdruck und Tempo, gleich ob Largo oder Allegro vivace. Jeder Pianist, jede Pianistin besitzt eine individuelle Art des Anschlags, da ist so viel Gleichklang beim vierhändigen Spiel keineswegs selbstverständlich. Doch hier sind offenbar zwei von demselben musikalischen Geist beseelt.

Von schicksalhaften Stürmen unberührt, erklingt nach der Pause die "Grande Sonate" in C von Jan Ladislav Dussek. Der 1760 in Böhmen geborene Komponist verdingte sich zeitweise als Kompositionslehrer und Duopartner des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen. Dem war wohl diese Sonate auch gewidmet, durchweht von einem milden Lüftchen, spritzig, leichtfüßig. Und genauso anmutig-temperamentvoll interpretiert das preisgekrönte Klavierduo dieses Stück. Nicht nur das Zuhören, auch das Zuschauen macht hier Laune. Nichts Bedrohliches liegt mehr in der Luft.

Fröhliche Tanzschritte klingen auch in György Ligetis kurzer,1950 komponierter Sonatina an. Ligeti, 1923 in Rumänien geboren, war ein Zeitgenosse Kurtágs. Sein Vater und sein Bruder wurden in Konzentrationslagern ermordet. In den drei Sätzen mit eher kleinen, sich häufig wiederholenden Tonschritten, reflektierte der Komponist die Volksmusik seiner Heimat mit ihren schnellen Rund- und Kettentänzen, wechselndem Takt und unaufgelösten Dissonanzen.

Elemente der motivisch reichen Musikkultur Spaniens und eine Klangsprache voller Leidenschaft beleben wiederum die Sinne bei Maurice Ravels 1895 und 1907 entstandener "Rhapsodie espagnole" für Klavier zu vier Händen. Den dritten Satz, die "Habanera", komponierte er bereits 1895. Wie im Programmheft zum Konzert berichtet, stellte Ravel der Habanera, einem Tanz afrokubanischen Ursprungs, ein Zitat von Charles Baudelaire voran: "Au pays parfumé que le soleil caresse" ("Im duftenden Land, das die Sonne liebkost"). Von Liebkosungen der Nacht wiederum erzählt die geheimnisvolle "Prélude à la nuit", in der sich aus vier absteigenden Tönen ein musikalisches Traumgespinst entwickelt. Alina Shalamova und Nikolay Shalamov loten jede musikalische Wendung des Werks sensibel aus und geben sich gleichzeitig ganz der Leidenschaft und dem Duft der Musik hin.

Mit dem "Hesitation Tango" von Samuel Barber und einem kurzen Stück von Ligeti verabschiedet sich das junge Duo von seinem Publikum im Ebersberger Alten Kino, erst zögerlich, dann energisch - fast stürmisch.