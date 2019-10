Dass die Johann-Comenius-Schule in Grafing ausgebaut wird, steht schon lange fest. Doch wie die Erweiterung konkret aussehen soll, darauf konnten sich die Kreisräte im Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB) noch immer nicht einigen. Die Mehrheit des Ausschusses sprach sich nun für eine Ortsbegehung zusammen mit Landrat Robert Niedergesäß (CSU) aus, damit eine Entscheidung zugunsten einer Variante getroffen werden kann. Einigkeit herrschte dagegen bei den Erweiterungsplänen des zweiten Sonderpädagogischen Förderzentrums (SFZ) im Landkreis, der Seerosenschule in Poing. Hier entschied sich der Ausschuss einstimmig für die teurere Variante, die mit 3,2 Millionen Euro insgesamt sieben neue Räume vorsieht.

Grund für das Erweiterungsvorhaben in Grafing ist zum einen, dass die aktuelle Schülerzahl von rund 200 Kindern und Jugendlichen die jetzigen Kapazitäten des Schulgebäudes bei weitem übersteigt. Zum anderen soll das SFZ in Absprache mit dem Kreisjugendamt eine sogenannte Stütz- und Förderklasse erhalten, in der emotional und sozial besonders belastete Schüler aus dem Landkreis eine Intensivbetreuung erhalten. Damit die neue Klasse in das alte Hausmeistergebäude einziehen kann, muss zusätzlich im Hauptgebäude der Schule Platz geschaffen werden.

Aktuell verfügt die Schule über eine Gesamtfläche von 2917 Quadratmeter. Im September letzten Jahres hat die Regierung von Oberbayern jedoch einen Bedarf von 3736 Quadratmetern ermittelt. Damit fehlen der Schule zurzeit rund 900 Quadratmeter an Fläche. Ein Defizit, das sich deutlich bemerkbar macht. "Wir nutzen jeden Raum doppelt und dreifach. Wenn eine Klasse zum Sportunterricht geht, dann schicken wir eine andere in das Klassenzimmer", sagt Schulleiterin Helga Schneitler. Sie zeigt sich enttäuscht darüber, dass es auch dieses Mal zu keiner Entscheidung gekommen ist: "Ich finde es schade, dass es jetzt wieder länger dauert, weil wir die Erweiterung dringend brauchen." Bereits bei der letzten Sitzung des SFB-Ausschusses im Juni gelang es den Kreisräten nicht, sich auf eine Option zu einigen.

Zur Debatte stehen eigentlich drei Varianten, von denen eine allerdings kaum noch Chancen hat umgesetzt zu werden. Denn für diese müsste zuerst ein Bebauungsplan ausgearbeitet werden, was eine erhebliche Verzögerung für das Vorhaben bedeuten würde. Die zwei wahrscheinlichen Optionen übersteigen mit sieben und 9,8 Millionen Euro den ursprünglich veranschlagten Betrag von 2,1 Millionen Euro weit. Das liegt daran, dass vor zwei Jahren im Rahmen des sogenannten Masterplan Schule lediglich eine Erweiterung von 280 Quadratmetern beschlossen wurde, die hauptsächlich der Vergrößerung durch die Stütz- und Förderklasse Rechnung tragen sollte. Schon damals hatte Schneitler zusätzlichen Bedarf für weitere Räume angemeldet, um mehr Platz für die offene Ganztagsschule und den regulären Unterricht zu schaffen. Doch das Landratsamt orientierte sich an dem, was die Bezirksregierung als zuschussfähig erachtete, und das waren die 280 zusätzlichen Quadratmeter. "Für mich ist der Bedarf das, was die Regierung festsetzt", sagt Hubert Schulze vom Landratsamt. Erst später ermittelte die Bezirksregierung den höheren Flächenbedarf, in dem sie eine dauerhafte Schüleranzahl von 200 zugrunde legte.

Um diesem Mehrbedarf vollständig gerecht zu werden, müsste sich der Kreistag für die teuerste Variante mit fast zehn Millionen Euro entscheiden, die sowohl eine Süd- als auch eine Norderweiterung der Schule vorsieht und damit insgesamt auf eine Fläche von 3826 Quadratmeter kommt. Allerdings wären bei dieser Lösung die 90 Quadratmeter, die über dem von der Bezirksregierung errechneten Flächenbedarf liegen, nicht über Landesmittel förderfähig. Entscheidet sich der Kreis für die günstigere Option von sieben Millionen Euro, ist zwar die vollständige Baufläche förderfähig, allerdings unterschritt die dadurch geschaffene Gesamtfläche von 3370 am Ende den von der Bezirksregierung festgestellten Flächenbedarf damit um mehr als 350 Quadratmeter.

Die Meinungen darüber, welche der beiden Optionen angesichts der beträchtlichen Kosten vorzuziehen ist gehen bei den Kreisräten auseinander. Renate Will (FDP) ist überzeugt: "Wir müssen dem Bedarf folgen und die Räume zur Verfügung stellen." Ähnlich sieht es Wilfried Seidelmann von den Freien Wählern und plädiert ebenfalls für den umfangreichen Ausbau. Ilke Ackstaller (Grünen) sieht dagegen das Kosten-Nutzenverhältnis der ersten Lösung kritisch. Für sie rechtfertigt die zusätzliche Fläche nicht den finanziellen Mehraufwand. Außerdem könne man sich bei der zweiten Lösung die Möglichkeit einer späteren Vergrößerung immer noch offen halten. Auch Landrat Niedergesäß spricht sich mit Blick auf die Steigerung der Gesamtkosten für die kleinere Variante aus. Sie umfasse ja schon mehr als 500 Quadratmeter, betont er und konstatiert unter Einbezug der Baukostenförderung: "Zwei Millionen Euro sind schon viel Geld."

Schulleiterin Schneitler versucht dagegen die Kreisräte von der größeren Variante zu überzeugen: "Das ist kein Luxus, das ist der Bedarf, den wir jetzt schon haben. Und das ist mit Brief und Siegel bestätigt worden." Doch am Ende entscheidet sich der Kreistag mehrheitlich dafür, sich nicht zu entscheiden - zumindest jetzt noch nicht. Eine Ortsbegehung in der Schule zusammen mit Niedergesäß soll den Kreisräten bei ihrer Entscheidungsfindung im Herbst helfen. Spätestens im Frühjahr soll dann die Entscheidung zum Ausbau der Grafinger Schule fallen, eine vorgezogene Sondersitzung schloss Niedergesäß jedoch nicht aus.

Deutlich einfacher fiel dem Kreisrat dagegen die Entscheidung zum Ausbau der Seerosenschule in Poing. Hier votierten die Kreisräte einstimmig für die teurere Bauvariante. Ob sich die Kreisvertreter im Fall Grafing genauso entscheiden, bleibt abzuwarten.