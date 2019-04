7. April 2019, 22:29 Uhr Debatte im Gemeinderat Neuer Funkmast für Kirchseeon

Wenn in Gemeinden ein neuer Funkmast aufgestellt wird, dann löst das in aller Regel gemischte Gefühle aus. Während sich die einen über besseren Handyempfang freuen, haben die anderen Bedenken wegen der befürchteten Strahlung. So sah in Kurzform auch die Debatte im Kirchseeoner Marktgemeinderat aus, als es darum ging, ob ein Funkmast in direkter Nachbarschaft zur ATSV-Halle gebaut werden soll oder nicht. Letztendlich sprach sich das Gremium in seiner jüngsten Sitzung bei zwei Gegenstimmen aber für die Maßnahme aus.

Die Bezeichnung in der Beschlussvorlage liest sich zunächst etwas kryptisch. Dort ist von einem "Schleuderbetonmast inklusive Outdoor-Technik" die Rede - was im Grunde genommen nichts anderes als einen Masten für Mobilfunkempfang bedeutet. Der soll den Planungen zufolge 25 Meter hoch werden und am Fuß einen Meter im Durchmesser haben. Errichtet werden soll der Masten zusammen mit den zugehörigen technischen Anlagen in unmittelbarer Nähe zur ATSV-Halle.

Das war es auch, das den Gemeinderäten etwas Bauchschmerzen bereitete. Allen voran Benjamin Kirmeier (SPD), der auf die große Jugendabteilung des Sportvereins verwies. "Da werden sehr viele Mütter auf die Barrikaden gehen." Viele könnten die Sorge haben, dass ihr Kind verstrahlt werde. "Ob es tatsächlich so ist, sei mal dahingestellt", so Kirmeier, der auch auf das "teure und schöne Sportheim" verwies. Da sei ein solcher Mast daneben natürlich "nicht der Brüller". Er könne das Vorhaben deshalb nicht weiter unterstützen. Nicht ganz so eng sah das Natalie Katholing (Grüne). Man könne ja darüber aufklären, dass unmittelbar unter dem Mast überhaupt kein Signal ankomme.

Bürgermeister Udo Ockel (CSU) zufolge arbeite man seit mehr als zwei Jahren an einer Lösung und habe sich den Standort durchaus gut überlegt. "Wir sehen hier die geringste Beeinflussung für die Bevölkerung." Die Nähe zum Sportzentrum nahm der Rathauschef dagegen eher mit Humor: "Ich hätte in der ATSV-Halle auch ganz gerne mal Handyempfang." Dieser Wunsch dürfte sich nun bald erfüllen.