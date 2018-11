21. November 2018, 22:09 Uhr "Das Haus der Lady Alquist" Film und Diskussion zu Gewalt gegen Frauen

Beim Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen machen weltweit verschiedene Aktionen auf Diskriminierung von Frauen und Mädchen aufmerksam. Auch der Frauen- und Mädchennotruf Ebersberg, sowie die Gleichstellungsstellen des Landkreises und der Stadt Grafing beteiligen sich daran. Sie zeigen am Montag, 26. November, den Film "Das Haus der Lady Alquist". Der Klassiker aus dem Jahr 1944 beschreibt ein Beispiel für das sogenannte Gaslighting, einer Form von psychischer Gewalt, bei der Opfer gezielt manipuliert und zutiefst verunsichert werden - mit dem Ziel, letztlich ihr Selbstbewusstsein zu zerstören. In dem Film spielt Ingrid Bergmann das Opfer, das ein Mann in den Wahnsinn treiben will, weil er sich ihre Juwelen unter den Nagel reißen möchte. Filmbeginn ist um 20 Uhr in Ebersberg im Klosterbauhof 1, Raum 202. Im Anschluss an den Film ist eine Diskussion zum Thema geplant. Der Eintritt ist frei.