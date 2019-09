Manchmal braucht es einfach ein bisschen Glück. Vor Wochen schon hatte die Grafinger CSU für den Donnerstagabend zum lokalpolitischen Stammtisch eingeladen, natürlich mit CSU-Bürgermeisterkandidat und Stadtkämmerer Christian Bauer in der Hauptrolle. Keine Stunde vorher war die Stadthallen-Besichtigungstour des Stadtrats zu Ende gegangen. Bauer hatte also die erste Gelegenheit zum Aufschlag danach. Den nutzte er für eine klare Ansage, die da hieß: "Es kann ausschließlich auf eine Sanierung hinauslaufen!" An einen Abriss mit anschließendem Neubau sei überhaupt nicht zu denken.

Im Heckerbräu kam Bauer im blauen Jeanshemd und mit hochgekrempelten Ärmeln an. "Ich packe an", lautete die Bildsprache. CSU-Ortsvorsitzender Florian Wieser rückte sogleich etwas beiseite. Natürlich war für Bauer der Platz ganz in der Mitte reserviert. Als der zweite Bürgermeister Josef Rothmoser hereinkam, setzte der sich wie selbstverständlich an Bauers andere Seite. Auch dieses Bild lässt sich trefflich interpretieren. Zum Beispiel, dass sich die CSU genau so die Rathausspitze nach der Kommunalwahl im März vorstellt.

Gut möglich zwar, dass eine Entscheidung über die Zukunft der Stadthalle bis dahin schon gefallen ist. Denn die Zeit drängt. Allein weil Grafing flugs allerlei brandschutztechnische Sofortmaßnahmen umgesetzt hatte, erlaubte das Landratsamt den weiteren Betrieb der Halle bis in den Sommer 2020. Maßgabe ist, dass spätestens bis dahin ein Plan für einen Um- oder Neubau steht.

Kommt es in Grafing vor der konstituierenden Sitzung im Mai zum Stadthallen-Showdown, wäre Bauers Haltung recht nebensächlich. Fällt die Entscheidung allerdings zwischen Mai und Juli - und gewänne Bauer die Bürgermeisterwahl - ist seine Haltung eine doch ziemlich relevante. Was an Bauers Stadthallen-Ansage auffällt, ist ihre Direktheit nebst nicht existierender Emotionalität: Hintertüren, durch die er später wieder alles revidieren könnte, sind zugedrückt und verschlossen. Für einen Abriss werde er ganz sicher nicht votieren, stellte er gleich mehrmals klar.

Bauer geht es dabei weniger um die Erinnerungen, mit denen so mancher in Grafing an der Halle hängt. Vielmehr zählen die nackten Zahlen. Für einen Neubau sei doch überhaupt kein Geld da, erinnerte er. "Wir haben unsere Verschuldung in den vergangenen Jahren verdoppelt." Tatsächlich liegen die Neubaukosten einer Stadthalle spürbar über den einer Sanierung, zumindest aktuell. Je nach Ausführung beziffern die Planer die Sanierungskosten auf zwischen einer und acht Millionen Euro. Soll die Küche nutzbar bleiben, sind es mindestens 1,7 Millionen Euro. Beim Neubau liegt die Spanne zwischen 3,5 und 13,6 Millionen Euro.

Das Poltern, mit dem die Grafinger CSU-Spitze zuletzt in Sachen Stadthalle herumzog, setzte Bauer nicht fort. Seine Perspektive war eine spürbar langfristigere. "Wenn man die jährliche Abschreibung der Halle von Beginn an addiert, dann kommen wir ungefähr auf den Preisrahmen, der jetzt für eine Sanierung zur Debatte steht." Doch anstatt regelmäßig Geld in die Instandhaltung zu stecken, sei dieses Geld anderswo ausgegeben worden. Das räche sich jetzt.

Denkbar sei zum Beispiel, ein bei kostendeckenden Einrichtungen probates Mittel auch auf sich nicht rechnende Gebäude, wie die Stadthalle, auszuweiten. "Man könnte ja durchaus automatisch einzelne Instandhaltungsrücklagen bilden", skizzierte Bauer. Auf jeden Fall könne man keine Gebäude bauen und sie dann einfach stehen lassen. "Da muss man dranbleiben und regelmäßig weiterinvestieren.