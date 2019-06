3. Juni 2019, 22:04 Uhr Comenius-Schule Einbrecher verbreiten Chaos

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Comenius-Schule in Grafing eingestiegen. Offenbar waren sie aber nicht auf der Suche nach etwas Wertvollem: Gegenstände wie Notebooks blieben jedenfalls unbeachtet, wie die Polizei mitteilt. Die Einbrecher verbreiteten lediglich Unordnung und hinterließen diverse Flaschen. Zuvor wurden an einer Gartenhütte hinter der Schule Bretter herausgebrochen. Die Polizei Ebersberg hat die Ermittlungen aufgenommen, die von den Tätern hinterlassenen Gegenstände werden untersucht.