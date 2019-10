Schnörkelloser purer Classic Rock ist das Kennzeichen der Band Wasteland. Zu hören sind die Münchner am Samstag, 2. November, 20 Uhr, zusammen mit der neuen Band von Carlo Bossmann Status Two - eine Status Quo Tribute Band - in der Kneipe "Route 66" in Haar, Vockestraße 11. Wasteland hat einige neue Songs im Programm, die Band bereitet sich gerade darauf vor, diese im kommenden Jahr auf CD zu pressen.