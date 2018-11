21. November 2018, 22:09 Uhr City Center Poing Verfolgungsjagd nach Schlägerei

In einem Geschäft im City Center Poing ist es am Dienstag gegen 18 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei jungen Männern. Auslöser war laut Polizei wohl, dass der eine der beiden die Freundin des anderen geküsst haben soll. Dies wollte der aktuelle Lebensabschnittsgefährte, ein 23-Jähriger aus dem Raum Eggenfelden, so nicht stehen lassen und ging unvermittelt auf den Kontrahenten los. Erst das beherzte Eingreifen des Filialleiters sowie die Drohung mit der Polizei konnte die beiden Streithähne auseinanderbringen und in die Flucht schlagen. Am S-Bahnhof gingen die beiden offenbar erneut aufeinander los. In einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der betrogene Freund nach einer Verfolgung zu Fuß von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Poing gestellt und festgenommen werden. Zeugen des Vorfalls im City Center und auch der Flucht um den S-Bahnhof Poing werden gebeten, sich bei der Polizei Poing unter Telefon (08121) 99 17-0 zu melden.