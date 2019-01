9. Januar 2019, 21:53 Uhr Christuskirche Chorales zum Winter

Der Kammerchor Cantus ad libitum gibt am Samstag, 12. Januar, um 19.30 Uhr in der akustisch reizvollen Poinger Christuskirche ein Winterkonzert. Von seinem Leiter Thomas Thürer im Jahr 2000 gegründet, hat sich der Chor insbesondere im Münchner Umland einen sehr guten Ruf "ersungen". In vielen Kritiken wurde dem Chor ein außergewöhnlich hohes künstlerisches Niveau bescheinigt, das zusammen mit der Energie junger Stimmen aufhorchen lasse. Einlass ist von 19 Uhr an, der Eintritt frei.