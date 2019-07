10. Juli 2019, 22:06 Uhr Christophoruskirche Zorneding Lieder aus Wien

Unter dem Titel "Das Glück is a Vogerl" lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 14. Juli, zu einem "Wiener Abend" ein. Nach Konzerten mit Chansons, Tangos, Seemannsliedern und alten Filmschlagern in den vergangenen Jahren interpretiert Frank Senftleben (Akkordeon und Gesang) diesmal die schönsten Wienerlieder aus der berühmten Sammlung von Eduard Kremser ("Kremser-Alben"). Es werden unter anderem Kompositionen von Johann und Josef Schrammel, Ralph Benatzky, Johann Sioly, Carl Lorens und Ludwig Gruber zu hören sein. Außerdem gibt es kulinarische Spezialitäten aus Österreich. Die Veranstaltung findet statt im Saal der Christophoruskirche in Zorneding, bei schönem Wetter im Freien. Los geht's um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.