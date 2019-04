22. April 2019, 22:16 Uhr Christophoruskirche Zorneding Benefizkonzert für Makoga

Der Partnerschaftsausschuss der Christophorusgemeinde Zorneding veranstaltet ein Benefizkonzert zugunsten der Partnergemeinde Makoga in Tansania. Dabei wird wird Korbinian Maier am kommenden Sonntag, 28. April, an der Schmid-Orgel in der Christophoruskirche über österliche Liedthemen improvisieren, in verschiedenen Stilen vom Barock bis zur gemäßigten Moderne. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei, die Veranstalter freuen sich aber über viele Spenden für die Partnergemeinde Makoga in Tansania.