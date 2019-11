Die Adventszeit hat auch in der Musikschule Vaterstetten Einzug gehalten, denn sie ist bei vielen vorweihnachtlichen Events präsent. So auch am ersten Adventswochenende beim Christkindlmarkt in Baldham. Musikschulleiter Bernd Kölmel hat mit seinem Team für beide Tage diverse Auftritte vorbereitet. Sein Anliegen ist es, den Gästen ein abwechslungsreiches Musikprogramm zu präsentieren, das für jeden Musikgeschmack etwas bietet. Los geht's am Samstag, 30. November, um 15 Uhr mit einem Saxofon-Ensemble, es folgen ein Flöten-Ensemble, die Trogirband und am Abend, um 19 Uhr, die Open Door Band unter der neuen Leitung des Gitarristen Martin Halmich. Dieser hat mit seiner Combo ein "Rockin-Christmas-Programm" zusammengestellt. Am Sonntagnachmittag, 1. November, ist dann ein Trompeten-Ensemble zu Gast beim Christkindlmarkt in Baldham.