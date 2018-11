23. November 2018, 22:02 Uhr Christkindlmarkt Es bleibt in der Familie

Sophie Spitzer ist heuer das Ebersberger Christkind

Von Stella Vogl, Ebersberg

Ein Ebersberger Christkindlmarkt ohne Christkindl erscheint unvorstellbar. Darum ist auch an diesem Wochenende wieder ein Christkind auf dem Marienplatz der Kreisstadt unterwegs, um weihnachtliche Worte zu verkünden und die Kinder mit Süßigkeiten zu beschenken. Und manchen wird vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Christkind von vor zwei Jahren auffallen. Damals wandelte Laura Spitzer im Christkind-Gewand über den Weihnachtsmarkt, heuer schlüpft ihre kleine Schwester Sophie in dasselbe Kostüm.

Die familieninterne Nachfolge gefällt auch der großen Schwester. Sophie Spitzer erzählt: "Die freut sich total für mich." Vorgeschlagen wurde die achtzehnjährige Schülerin während einer Teamsitzung von der Kolpingfamilie. "Ich dachte: Ja klar, warum nicht? Meine Schwester hat das ja auch gemacht." Und besonders überraschend dürfte die Wahl nicht ausgefallen sein. Immerhin engagiert sich Sophie Spitzer bereits seit acht Jahren in der ortsansässigen Kolpingjugend und organisiert seit knapp vier Jahren als Jugendleiterin Veranstaltungen für die Kleinen. Dazu gehören Zeltlager, Spielnachmittage und auch das Weihnachtsbasteln.

Im Spielmannszug spielt sie das Pfeiferl, eine kleine Querflöte. Trotz der musikalischen Ader ist sie sichtlich erleichtert, nicht auf dem Christkindlmarkt singen zu müssen. "Das will niemand hören", sagt sie und lacht. Unter die Vorfreude mischt sich aber auch ein Stück weit Aufregung: "Ich habe ein bisschen Angst, den Text zu vergessen oder mich zu verreden."

Viel Grund zur Sorge scheint aber nicht zu bestehen, schließlich weiß Sophie ganz genau, worauf es ankommt: "Es ist wichtig, besonders freundlich zu den Kindern zu sein. Und man sollte nicht erkannt werden, nachdem man das Kleid ausgezogen hat. Nicht, dass man das Bild der Kinder kaputt macht." Aber nicht nur Sophie liegt das Treiben rund um Weihnachten am Herzen. Die ganze Familie ist eng mit Ebersberg verbunden. Ihre Mutter bietet am Weihnachtsmarkt gemeinsam mit Freundinnen selbstgemachte Pralinen an. Und Schwester Laura wurde zwar beruflich abgelöst, hat aber dieses Jahr eine Anstellung am Limesstand gefunden.

Wer das Christkind sehen möchte, kann es am Samstag, 24. November, um 14 Uhr und später um 17.45 Uhr treffen. Am darauffolgenden verkaufsoffenen Sonntag ist es um 12 Uhr und um 18.45 Uhr unterwegs.