8. Mai 2019, 22:24 Uhr Christian Ude in Markt Schwaben Politsatire aus erster Hand

Seinen hundertsten Geburtstag feiert der SPD-Ortsverein Markt Schwaben heuer mit mehreren Veranstaltungen. Nun steht das nächste Highlight an: Am Freitag, 10. Mai, gastiert Christian Ude, Münchens Altoberbürgermeister, mit seinem Kabarett Programm "Öha . . . und andere Geständnisse" in der Theaterhalle Markt Schwaben. Schon während seiner Amtszeit als Chef der bayerischen Landeshauptstadt hat Christian Ude seine politischen Gegner mit bissig-humorvollen Formulierungen überzeugt. Die Besucher erwartet also ein Kabarettabend voller Schonungslosigkeit, Intelligenz und Humor, Politsatire aus erster Hand unter dem Motto "Bestes Lästern über das Jetzt und Gestern". Der Eintritt kostet regulär 15 Euro, für Schüler, Studenten und Azubis nur fünf Euro. Karten sind noch beim Ortsvorsitzenden Manfred Kabisch unter der Nummer (08121) 435 02, per Mail an kabarett_ude@web.de sowie an der Abendkasse der Theaterhalle am Burgerfeld, Münterstraße 5, erhältlich.