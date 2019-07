4. Juli 2019, 21:47 Uhr Chortreffen Sternstunden des Pop

"Just sing it", heißt es bei der Chor Convention 2019 am Samstag, 6. Juli im Alten Speicher. Die Popchöre der Musikschule im Zweckverband Kommunale Bildung verbinden sich zu einem einzigen großen Klangkörper und performen mit Bandunterstützung populäre Hits wie "Bohémian Rhapsody" oder "Tears in Heaven". Musiklehrer Martin Danes hat die Formationen choir´s crossing, coro cadence, Chor&More und zahlreiche Chorkinder auf den gemeinsamen Auftritt vorbereitet und führt auch durchs Programm. Das Publikum soll im Alten Speicher den Zauber gemeinschaftlichen Singens erleben und das anhand einer stilistischen Bandbreite bekannter Ohrwürmer. Ob Balladen zum Träumen oder funkige Grooves zum Mitschnippen und Mitwippen, für jeden Geschmack haben die etwa 120 Mitwirkenden etwas im Gepäck. Einlass 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr, Spenden erbeten.