29. Oktober 2018, 22:08 Uhr Chorprobe in Vaterstetten Lass uns gehen - nach Freyburg!

Musikproduzent Dieter Falk coacht die "Don Camillos" für îhren Auftritt mit "Revolverheld"

Von Amelie Hörger, Vaterstetten

Ganz entspannt stehen die Sängerinnen und Sänger des Baldhamer Don-Camillo-Chors im Kreis um einen schwarzen Flügel. Der ein oder andere tanzt oder wippt mit, gemeinsam schmettern sie laut und deutlich: "Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen!" Gewohnt groovig und voller Elan präsentiert sich der Chor an diesem Vormittag, ein Mann passt jedoch nicht so ganz in das vertraute Bild: Dieter Falk, Musikproduzent und Chorexperte, sitzt am Klavier und begleitet die Sänger bei der Melodie des gleichnamigen Songs der Band Revolverheld.

Ein ganz besonders Coaching - das die Baldhamer bei einem Wettbewerb gewonnen haben: Don Camillo und zwei andere Chöre konnten sich gegen beinahe hundert andere Singgruppen aus ganz Deutschland durchsetzen. Der Preis: Bei der "Nacht der Chöre" in Freyburg mit der deutschen Erfolgsband Revolverheld auf der Bühne stehen, inklusive vorheriger Probe mit Dieter Falk. Bereits nach der ersten Übungseinheit im katholischen Pfarrsaal in Vaterstetten ist der Musikproduzent voll des Lobes für die Gruppe. Dies sei zwar das erste Treffen mit dem Chor, aber "ich weiß, dass Don Camillo musikalisch schon einiges auf dem Kerbholz hat, im positiven Sinne".

Schon das Musikvideo, mit welchem sich die Don Camillos beworben hatten, überzeugte Falk sofort: Für den Produzenten, der in der Jury für die Auswahl der besten Chöre saß, stach es einfach aus der Masse heraus. In ihrem Wettbewerbsbeitrag hatten die Chormitglieder auf eine sehr kreative, witzige Art und Weise den Song "Sommer in Schweden" vertont und visualisiert: Das Video zeigt einen Ausflug in ein großes schwedisches Einrichtungshaus. Dort machen sich die Sängerinnen und Sänger einen schönen Tag, inklusive selbstgebautem Bällebad. Die Idee sei "einfach großartig, witzig und originell" gewesen, so Falks Begründung.

Für eine derart verspielte Show sei dann live auf der Bühne aber wohl zu wenig Platz, sagt er und lacht. "Aber Spaß werden wir beim Konzert sicherlich haben", verspricht Signe Faber, Sprecherin des Chores und schon seit dessen Gründung festes Mitglied. Nächstes Jahr werden es 25 Jahre sein, eine lange Zeit mit vielen Konzerten und Höhepunkten. Dennoch sind die Chormitglieder vor dem kommenden Auftritt besonders aufgeregt, denn "mit einer Band zusammen auf der Bühne zu stehen, ist was ganz Neues für uns", sagt Faber begeistert. Dementsprechend aufgeladen ist die Stimmung. Wie in einem Bienenstock summt der ganze Pfarrsaal von den Stimmen der Sängerinnen und Sänger, die sich in einer Pause über das Gelernte austauschen. Und gleich zu Beginn habe der Chor für einen herzlichen, wohlklingenden Empfang gesorgt, erzählt Falk fröhlich: "Erst einmal haben sie mich begrüßt mit einen A-cappella-Version von ,Darf ich bitten'". Das fand ich ganz großartig. Toll arrangiert, toll gesungen - und das steht ja auch ein bisschen für ihren Stil."

Chorleiter Matthias Seitz gibt für eine Probe mit einem externen Experten auch gerne einmal die Zügel aus der Hand. "Das mache ich eh' ganz oft", sagt er achselzuckend. Seit 2013 leitet Seitz den Baldhamer Don-Camillo-Chor - und manchmal "fährt man sich da ja auch selbst in seinen eigenen Denkwelten fest". Ein neuer Einfluss täte insofern durchaus mal gut. Und Dieter Falk gestalte das Coaching sehr locker und leicht verständlich, so das Resümee des Leiters und seiner jungen Sängerinnen und Sänger.

Im gemeinsamen Training geht Falk vor allem auf Dynamik und Phrasierung ein. "Die Töne stimmen alle schon. Die singen alle so oft und so gerne, die sind einfach ein sehr sauber intonierender Chor. Jetzt geht es nur um die Feinheiten", so seine Analyse. Die Stimmung bei der bisherigen Probe sei auf jeden Fall sehr gut, bestätigt Faber. Alle seien gespannt auf den heutigen Tag gewesen und dementsprechend begeistert und energiegeladen.

Mit 31 von 35 Sängerinnen und Sängern des Chores wird Don Camillo am Samstag, 10. November, nach Freyburg fahren - keine schlechte Quote findet Signe Faber. Drei Revolverheld-Songs sollen die Baldhamer bei der "Nacht der Chöre" im Hof einer Hamburger Sektkellerei präsentieren. Einen davon alleine mit der Band, anschließend folgen noch zwei Lieder, die alle drei Gewinnerchöre des Wettbewerbs einstudieren. Um beim Coaching mit Falk nicht bei Null anzufangen, hat der Chor bereits zwei Proben ohne den Musikproduzenten absolviert, hat mit Hilfe von Demoversionen die Basis gelegt.

Mit seiner speziellen Verbindung von Chorgesang und Popmusik bedient das Konzert einen Trend: "Ein Chor bietet für ganz viele Menschen die Möglichkeit zu singen, gleichzeitig ist halt vielen Popmusik wichtig - und schon ist die Kombination da", erklärt Seitz. Gerade für junge Leute sei so die Chormusik wieder spannender und interessanter geworden. "Singen ist wieder sexy", sagt Falk. Vielleicht können die Don Camillos so noch mehr Leute für sich begeistern, immerhin stehen sie ja bald mit waschechten Popstars auf der Bühne.