Der Kammerchor Con Moto macht am Samstag, 21. Dezember, wieder einmal seinem Anspruch alle Ehre, indem er selten gehörte, aber dennoch hochkarätige Musik von berühmten Komponisten zur Aufführung bringt. In diesem Fall ausschließlich Werke aus Frankreich. Der Romantiker Camille Saint-Saëns etwa ist ja eher bekannt durch sein Werk "Der Karneval der Tiere", umso spannender dürfte es werden, von ihm ein Weihnachtsoratorium zu hören. Gerade einmal 23 Jahre war Saint-Saëns, als er es 1858 binnen zwölf Tagen komponierte. Das knapp 40-minütige Oratorium ist geschrieben für Solisten, Chor, Streicher, Harfe und Orgel, es zeichnet sich aus durch lyrisch-andächtigen Tiefgang, volkstümliche Melodien und eingängige Choräle. Ein weiterer, leider viel zu selten berücksichtigter Komponist ist Francis Poulenc, ein Klangzauberer erster Güte. Ergänzt wird das Programm durch Werke von Alexandre Guilmant und Marc-Antoine Charpentier, dessen "Te Deum" zur allseits bekannten Eurovisionsmelodie wurde. Mit dem Kammerchor Con Moto musizieren der Jugendchor Choir's Crossing, Stephanie Bogendörfer (Sopran), Annika Poiger (Mezzosopran), Veronika Sammer (Alt), Magnus Dietrich (Tenor), Martin Danes (Bass), Thomas Pfeiffer (Orgel) und ein Instrumentalensemble. Die Leitung hat Benedikt Haag. Das Konzert am Samstag, 21. Dezember, findet statt in der evangelischen Kirche Grafing, und beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.