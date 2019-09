Der Kinder- und Jugendchor an der Stadtpfarrkirche Sankt Sebastian in Ebersberg beginnt wieder mit seiner Probenarbeit. Der erste Treffpunkt der Chöre 1 und 2 der Cantores iuvenes Sti. Sebastiani sowie aller interessierten Neuzugänge findet an diesem Mittwoch, 25. September, um 17 Uhr im Probenraum der Stadtpfarrkirche statt. Der Chor lädt Kinder ab der ersten Klasse herzlich ein, mitzusingen; Voraussetzung ist lediglich die Bereitschaft, in aller Regel an den Terminen teilzunehmen. Geprobt wird am Mittwoch um 17 Uhr sowie alle vierzehn Tage am Freitag um 17 Uhr in einer speziellen Stimmbildungsprobe. Der Chor bietet eine musikalische Grundausbildung, ein vielfältiges Programm mit Auftritten auch in großen Konzerten, Reisen und eine schöne Gemeinschaft. Wer mitmachen möchte, kann sich entweder bei Chorleiter Markus Lugmayr unter (08092) 85 29 10 melden oder einfach an diesem Mittwoch um 17 Uhr im Probenraum von Sankt Sebastian in Ebersberg erscheinen.