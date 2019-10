Chöre in Glonn

- Neue geistliche Lieder zum Erntedank stehen auf dem Programm eines Konzertes am Sonntag, 6. Oktober, um 19 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Glonn. Es singt der Jugendchor unter seinem neuen Namen Carmina Mundi Glonn. Entsprungen in dieser dem Interesse aller Generationen und dem breit gefächerten Repertoire. Der Chor steht nun allen Generationen und Stilrichtungen offen. Im Konzert sind zu hören Werke von Eric Whitacre, John Rutter, Bob Chilcott, Wolfram Buchenberg und vielen anderen. Der Abend ist auch der erste große Konzerttermin der Glonner und Grafinger Chorkinder. Gemeinsam mit Carmina Mundi werden sie begleitet von Flöte, Klarinette, Klavier, E-Bass und Schlagwerk. Die Leitung hat Thomas Pfeiffer. Der Eintritt ist frei. Spenden zur Förderung der Glonner Kirchenmusik sind natürlich herzlich willkommen.