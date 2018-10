30. Oktober 2018, 21:58 Uhr Chöre im Duett Very Vocal

Einen A-cappella-Abend mit Singcronix und Nice Try im Doppelkonzert kann man am Samstag, 3. November, um 20 Uhr in der Kulturetage der Riem-Arkaden erleben. Beide Sextette haben Wurzeln in größeren Gruppen aus dem Raum Vaterstetten, gehen zurück auf erfolgreiche Chöre wie Don Camillo und Rondo Vocale, bei denen die Sänger immer noch aktiv sind. Beide A-cappella-Ensembles versprechen ein musikalisches Menü mit gepfefferten Überraschungen und allerhand absichtsvollen Stilbrüchen: mal jazzig-schräg, mal klassisch harmonisch, mal swingend, poppig, groovend oder melodisch-poetisch. Denn keiner der beiden ambitionierten Chöre lässt sich in eine Schublade stecken. Der Eintritt ist frei, die Kulturetage befindet sich in der Erika-Cremer-Straße 8.