26. April 2019, 21:52 Uhr Chinesisches Ensemble in der Stadthalle Von Melbourne bis Grafing

Zum Welttag des Jazz spielt das Zhihan Xu Jazz-Orchestra

Unesco-Welttag des Jazz am 30. April - auch die Musikerinitiative jazz.grafing ist mit einer Veranstaltung dabei. Wenn am kommenden Dienstag, beim All-Star Global Concert in Melbourne Herbie Hancock, der australische Trompeter James Morrison und Künstler aus über zwölf verschiedenen Ländern zusammenkommen, um der Macht des Jazz als grenzenüberwindender Kunstform zu huldigen, wird auch in der Stadthalle aufgespielt.

Die Musiker von jazz.grafing haben das 22-köpfige Zhihan Xu Jazz Orchestra eingeladen, angeführt von dem chinesischen Gitarristen Zhihan Xu, der von seinem Zwillingsbruder Zhitong Xu am Schlagzeug begleitet wird. Dieses außergewöhnliche Orchester bewegt sich zwischen Weltmusik und Modern Jazz. Seine Musik ist sowohl von traditioneller chinesischer Volksmusik und Klängen anderer Kulturen, als auch von Klängen europäischer klassischer Musik und vom Jazz beeinflusst. Die kreative Mischung zeigt sich auch in der Instrumentierung. Zhihan verwendet Streich- und Blasinstrumente, wie in einem klassischen Orchester. Diese werden kombiniert mit einer jazztypischen Rhythmusgruppe, bestehend aus E-Gitarre, Klavier, Bass und Schlagzeug.

Der International Jazzday wurde von der Unesco 2011 ins Leben gerufen und wird weltweit alljährlich am 30. April zelebriert. In Hunderten von Städten in über 180 Ländern der Erde werden Jazzkonzerte organisiert und zum Teil live im Internet gestreamt. Jedes Jahr übernimmt eine andere Stadt die Funktion der "Global Host City". In diesem Jahr wird Melbourne in Australien der Austragungsort der Feierlichkeiten sein. jazz.grafing beteiligt sich heuer zum 3. Mal.

Tickets sind bei Schreibwaren Braeuer und Bücherstube Slawik in Grafing, sowie bei den Bücherläden in Assling und Kirchseeon, im Grafinger Rathaus: Telefon (08092) 7 03 11, oder per E-Mail: j.hoiss@grafing.bayern.de. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.