5. Oktober 2018, 22:17 Uhr Cello trifft Gitarre Musikalische Verknüpfungen

Café Voyage, das sind Günter Renner (Gitarre, Gesang), Maria Friedrich (Cello, Gesang) und Klemens Jackisch (Gitarre, Gesang), verbinden selbst geschriebene Weltmusik mit bekannten Melodien. Da trifft klassisches Cello auf funkige Gitarre, und es verbindet sich französisches Chanson mit Gipsy-Rhythmen. Das Münchner Trio bietet Songs und Texte meist in deutscher Sprache und aus eigener Feder, Geschichten zum Träumen, zum Mitswingen, aber auch zum Querdenken. Café Voyage spielen an diesem Samstag, 6. Oktober, in der Schrottgalerie Friedel, St.-Johannes-Straße 2, Glonn.