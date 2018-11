23. November 2018, 22:02 Uhr CD-Aufnahme Live aus dem Weinbeisser

Werner Meiers neues Soloprogramm "Nah dran" hat beim Publikum offenbar derart eingeschlagen, dass der Kabarettist und Liedermacher aus Ottenhofen nun einen Live-Mitschnitt, also eine CD davon produzieren möchte. Meier nahm jedenfalls Kontakt zu Conny Hoffmann vom Weinbeisser auf: Die Kleinkunstbühne, wo das Programm erst im März Premiere gefeiert hat, sei der richtige Ort für eine Aufzeichnung mit Publikum. Also gibt es dort jetzt kurzfristig zwei zusätzliche Vorstellungen von "Nah dran", und zwar am Donnerstag, 6. Dezember, und Freitag, 7. Dezember, Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Es gibt für beide Abende noch freie Plätze, der Eintritt kostet 20 Euro. In seinem neuen Solo gibt Meier so viel Persönliches preis wie noch nie. "Nah dran" - ist nicht zu viel versprochen. Mit Parteiengeschacher oder parlamentarischen Fehlentscheidungen hat er zwar nach wie vor nichts am Filzhut, doch er verkündet eine klare Botschaft: Meier singt und spielt aus ganzem Herzen an gegen die AfD und Rechtsextremismus, wirbt für Multikulti, Offenheit und echte Hilfsbereitschaft. Denn "Brot für die Welt, aber die Wurst bleibt hier", das ist seine Sache nicht.