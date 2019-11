Um interkulturelle Begegnungen in Wort und Bild geht es bei einem Kunstprojekt des Kreisbildungswerks in der Casa Creativa in Grafing: Einmal monatlich bietet dort der Kurs "Meine Art - Deine Art" einen Rahmen für kreativen Austausch von Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen, wobei die unterschiedlichsten Techniken erlernt werden können (Malen, Collagieren, Zeichnen, experimentelles und dreidimensionales Gestalten). Die Treffen sollen der Integration und Inklusion unterschiedlicher kultureller und sozialer Gruppen im Landkreis dienen und das Erlernen der deutschen Sprache fördern. Der nächste Termin findet statt am Samstag, 23. November, von 11 bis 16 Uhr. Eingeladen sind alle Geflüchteten, alle Deutschen, die Freude an der Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen haben und ein künstlerisches Repertoire erlernen oder erweitern wollen. Der Kurs ist kostenlos, Unterrichtsmaterialien werden gestellt, und es gibt ein gemeinsames Mittagessen. Die Casa Creativa befindet sich in der Grandauerstraße. Um Anmeldung beim Kreisbildungswerk per E-Mail an info@kbw-ebersberg.de wird gebeten. Weitere Infos gibt es bei den beiden Kursleiterinnen Gisela Heide, erreichbar unter (08091) 56 10 86 oder info@gisela-heide.de, sowie Rusydah Ziesel, erreichbar unter (0170) 944 39 55 oder rusydah@gmx.at.