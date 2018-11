14. November 2018, 21:29 Uhr Casa Creativa Grafing Indianischer Blues-Rock

Der Schwarze Wolf erhebt seine Stimme: Wade Fernandez tritt am Samstag, 17. November, in der Casa Creativa auf. Vor vier Jahren hat er Grafing schon einmal mit seinem indianischen Blues-Rock verzaubert: Fernandez vom Volk der Menominee in Wisconsin, USA, gilt als Multi-Instrumentalist und begnadeter Gitarrist. Im Gepäck hat er ein großes Repertoire an eigenen Songs und Instrumentals, aber auch genial interpretierte Covers von Jimi Hendrix, den Eagles oder Jonny Cash. Begleitet wird Fernandez von seinem Sohn Quintin, der genau vor vier Jahren in der Casa Creativa sein Debüt als Musiker gegeben hat, da war er elf Jahre alt. Als Special Guest gibt sich außerdem Xoxi Huber die Ehre. Das Konzert in der Casa Creativa, Grandauerstraße 4, beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, es kreist der Hut.