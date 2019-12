Seit mehr als 30 Jahren verbinden die Menschen in der westlichen Welt mit dem Land Afghanistan Krieg, Verwüstung, Terrorismus, ein Land mit politischer Instabilität, das zerrissen ist von vielen Einzelinteressen. Dass es in Afghanistan wunderschöne Landschaften, blühende Mandelbäume, aufregende Traditionen, Solidarität und Drang nach Veränderung gibt, wird nur selten erwähnt. Das Caritas-Zentrum in Grafing will nun diese andere Seite zeigen und die Gelegenheit bieten, über Afghanistan und seine Vielseitigkeit mehr zu erfahren. Der Referent, Jamal Farani, ist vor mehr als 30 Jahren aus Afghanistan geflohen und lebt mit seiner Frau und seinen Kindern in Fürstenfeldbruck.

Im April 2018 hat er Afghanistan bereist und dort sein eigenes Hilfsprojekt, "Stoff statt Plastik" gegründet. Über seine berührenden Eindrücke und sein Projekt wird er im Rahmen einer Ausstellung und eines Vortrags berichten. Am Donnerstag, 12. Dezember, um 19 Uhr wird die Ausstellung, in der seine Fotografien gezeigt werden, im Caritas-Zentrum eröffnet. Die Ausstellung kann bis zum 31. Januar besichtigt werden. Am 17. Dezember berichtet Jamal Farani von 18.30 Uhr an über das Afghanistan von heute. Im Anschluss gibt es ein Imbiss und Möglichkeit sich auszutauschen. Der Eintritt für beide Veranstaltungen ist kostenfrei.