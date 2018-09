17. September 2018, 22:08 Uhr Caritas-Projekt Kurs für Alltagsbegleiter

Das Caritas Zentrum Ebersberg veranstaltet in diesem November einen Wochenendkurs für Alltagsbegleiter für Senioren. Die Alltagsbegleitung ist geeignet für Personen, die Lust und Zeit haben, sich einer neuen Aufgabe zu widmen, die Interesse an alten Menschen und ihren Lebensgeschichten haben sowie Einfühlsamkeit, Geduld und Toleranz gegenüber unterschiedlichen Lebensweisen. Immer mehr ältere Menschen möchten in ihrer gewohnten Umgebung und in ihrem vertrauten Umfeld leben, auch wenn sie Unterstützung benötigen. Alltagsbegleiter kommen stundenweise ins Haus und helfen älteren Menschen, ihren gewohnten Tagesablauf zu bewältigen.

Wie es in der Ankündigung der Caritas heißt, geht es nicht um Haushaltshilfe und Pflegetätigkeiten, sondern um sinnvolle Beschäftigung und Kontakt. Alternativ können die Helfer auch an einem Vormittag pro Woche in einer Gruppe mitarbeiten. Für das Engagement soll es eine Aufwandsentschädigung geben. Die Einsätze sind planbar und können auch eine Ergänzung zur beruflichen Tätigkeit sein.

Wer als Alltagsbegleitung tätig werden möchte, benötigt eine Schulung. Diese wird vom 9. bis 20. November im Caritaszentrum Ebersberg angeboten. Infoabende zur Schulung für Alltagsbegleitung finden am Mittwoch, 19. September, in Grafing und Markt Schwaben in den Caritaszentren statt. Weitere Auskünfte erhalten Interessierte bei Christine Niederreiter, Telefon (08121) 224 19 86 am Montag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr oder bei Christine Deyle, Telefon (08121) 22 07 13, Caritas Zentrum Markt Schwaben.