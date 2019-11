Lust an der Debatte

Im Forstinninger Café Zeitschmiede wird regelmäßig über Gott und die Welt debattiert. Was ist Gerechtigkeit? Worin besteht das Glück? Wozu ist Streit gut? Große Fragen, für deren Beantwortung es im "Philosophischen Café" aber keine Vorkenntnisse braucht. Stattdessen sind alle Neugierigen, die offen sind und Spaß am Meinungsaustausch haben, eingeladen mit zu diskutieren - das nächste Mal am Donnerstag, 28. November, um 19.30 Uhr, und zwar über die Frage: "Darf man jemals lügen?"

Christophe Rude von der Akademie für Philosophische Bildung und Wertedialog in München übernimmt die Rolle des Moderators. Antworten oder Bewertungen gibt Rude jedoch keine. Denn das Ziel heißt: Selbst denken! Wer dazu Lust hat, kann sich per Mail an info@cafe-zeitschmiede.de anmelden und kostenlos mitphilosophieren.