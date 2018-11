12. November 2018, 21:56 Uhr Café Schranne Dreifacher Tango

Eine bekannte Musikrichtung ganz neu zu interpretieren ist der Anspruch der Gruppe Tango à trois, die am Donnerstag, 15. November, im Café Schranne, Marienplatz 2, zu Gast ist. Von 20 Uhr an werden Arben Spahiu an der Violine, Peter Wöpke am Cello und der Pianist und Komponist aller Stücke Peter Ludwig ihre Zuhörer auf eine tonale Reise um die Welt und zu allen möglichen Musikrichtungen mitnehmen. Der Eintritt kostet 15 Euro, Einlass ist von 19 Uhr an.