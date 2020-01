Danny Streete braucht nicht viel, um sein Publikum zu unterhalten: Gitarre, Mundharmonika und seine Stimme. Bereits seit vier Jahren ist er mit seinem Soloprogramm "The Balladeer returns" unterwegs auf Kleinkunstbühnen und Festivals. Darin gibt er Balladen der Rock-, Pop- und Folkgeschichte, von Bob Dylan bis Cat Stevens, John Denver und vielen anderen Größen zum Besten. Auch eigene Songs stehen auf dem Programm, für die er schon diverse Songwriter-Preise eingeheimst hat. Danny Streete gastiert am Samstag, 1. Februar um 20 Uhr in der Cafe-Bar Herzog in Zorneding. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Künstler freut sich über Spenden.